Мнение: Бездомные в России и США, накопление на первый взнос по ипотеке и низкая мобильность россиян

1. Россия входит в десятку стран мира с наименьшей долей бездомных среди населения. По всей стране их у нас насчитали 11’285 человек, что составляет 0,78 человека на каждые 10 тысяч. Для сравнения, в США целых 653’100 бездомных, то есть 19,6 человек на 10 тысяч. Разница в уровне бездомности между Россией и США составляет 25 раз. Соответствующие данные приводит Genby (ссылка):



Больше всего бездомных в Нигерии – 24 миллиона, а самая высокая их доля в Республике Конго, 2512 человек на 10 тысяч (25% населения). Впрочем, не были подсчитаны бездомные в соседних африканских странах, Демократической Республике Конго и Центрально-Африканской республике, где, вероятно, их доля ещё больше.

2. Накопить на первый взнос по ипотеке в России можно довольно быстро — если, конечно, всерьёз задаться такой целью (ссылка):



Большая часть граждан (60 процентов) тратит от одного года до трех лет на то, чтобы скопить сумму для первого ипотечного взноса. Это выяснилось в ходе совместного исследования маркетплейса «Выберу.ру» и девелопера «ПИК». Результаты публикует ТАСС.

Треть россиян копит на первоначальный взнос, ежемесячно откладывая 20-30 процентов от зарплаты. Каждый пятый ради первой выплаты по кредиту отказывается от нерезонных покупок. Экономят и ищут дополнительный пассивный заработок 18 процентов опрошенных, еще 18 процентов респондентов не готовы урезать расходы, однако планируют сменить работу на более высокооплачиваемую.

Половина соотечественников согласна тратить на ипотеку не больше 50 тысяч рублей в месяц. Каждый четвертый считает приемлемым ежемесячно откладывать по 60-80 тысяч рублей. При этом треть россиян надеется погасить ипотеку уже к середине срока при оформлении ипотеки на 30 лет.

Ипотекой при покупке жилплощади воспользовалась львиная доля россиян — в этом признались 60 процентов опрошенных. Это были как госпрограммы жилищного кредитования, так и сниженная ставка от девелопера или банка. Для 36 процентов участников опроса это первая собственная квартира. 70 процентов соотечественников рассматривают для приобретения жилье в новостройках, нежели «вторичку».

В качестве основного источника дохода большинство называет зарплату. В то же время треть жителей страны вложили в покупку выручку от продажи предыдущей квартиры, четверть респондентов — инвестиции. Каждый шестой из участников исследования купил квартиру на маткапитал.

3. Россияне не любят переезжать (ссылка):

Большинство россиян переезжают всего раз за всю жизнь или вообще не делают этого. Такой результат показал опрос, проведенный «Комсомольской правдой» среди 4000 онлайн-пользователей.

Так, 31 процент респондентов признались, что всю жизнь живут в одном доме или квартире. В этом жилье они выросли, остались во взрослом возрасте, привели партнера и начали растить детей. Еще 55 процентов переезжали только один или два раза: в молодости съехали от родителей, а позже купили квартиру побольше из-за прибавления в семье или перебрались в другой город ради карьеры.

Лишь шесть процентов опрошенных часто меняют место жительства, так как арендуют жилье. Иногда переезды продиктованы желанием найти объект получше, а иногда съехать просит собственник. Еще шесть процентов ни разу не переезжали, но планируют сделать это в ближайшем будущем. Оставшиеся два процента рассказали, что переезжают постоянно. Такие люди постоянно покупают и продают квартиры и дома, в том числе ради заработка.

Лично мне удивительно это читать. Я сейчас вспоминаю: буквально все мои знакомые переезжали как минимум один-два раза, многие — по пять-десять раз.