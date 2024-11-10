Рупор кремлевской пропаганды: Ужесточение наказаний в сфере миграции
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В России ужесточили наказания в сфере миграции
Теперь за организацию нелегального въезда и пребывания иностранцев в России, а также использование страны в качестве транзита грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, при отягчающих обстоятельствах — от 5 до 10 лет.
К особо тяжким преступлениям отнесли посредничество в незаконной миграции, совершённое в составе организованной группы.
Наказание — до 15 лет лишения свободы. Совершение преступления мигрантом-нелегалом стало отягчающим фактором.
Также установлен запрет для посредников принимать экзамены по русскому языку у мигрантов.
@vsvyaznoi – цинк
А что, так можно было что-ли?
На самом деле, наведение порядка в сфере контроля миграционной сферы можно только приветствовать. Пришлось ждать СВО, чтобы и здесь начали наводить порядок.
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Источник: Colonel Cassad
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