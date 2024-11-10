 

Рупор кремлевской пропаганды: Ужесточение наказаний в сфере миграции

10.11.2024, 20:40, Разное
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В России ужесточили наказания в сфере миграции

Теперь за организацию нелегального въезда и пребывания иностранцев в России, а также использование страны в качестве транзита грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, при отягчающих обстоятельствах — от 5 до 10 лет.

К особо тяжким преступлениям отнесли посредничество в незаконной миграции, совершённое в составе организованной группы.
Наказание — до 15 лет лишения свободы. Совершение преступления мигрантом-нелегалом стало отягчающим фактором.
Также установлен запрет для посредников принимать экзамены по русскому языку у мигрантов.

@vsvyaznoi – цинк

А что, так можно было что-ли?
На самом деле, наведение порядка в сфере контроля миграционной сферы можно только приветствовать. Пришлось ждать СВО, чтобы и здесь начали наводить порядок.

Источник: Colonel Cassad


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