 

Мнение «аналитика»: О конце патентованного либерала… Дмитрий Быков — всё?

10.11.2024, 19:45, Разное
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Если честно, я в сильном… гм… недоумении. Никогда не предполагал, что доживу уже и до такого. Или, точнее, что такое — увижу. Но #жизнь богаче на сюрпризы, чем любая, даже самая смелая фантазия.

И очередной её сюрприз в том, что недавний российский либерал, поэт, вития и борец с режимом Дмитрий «Быков» Зильбертруд… чекистами травленный, иноагентом объявленный, выкинет этакий фортель.

Кто вам сказал, что «русский либерал порвался на украинском вопросе»? Правильный «гусский» либерал на этом вопросе как раз и выезжает в эмиграции.

На заглавном фото Дмитрий Быков, вполне живёхонький-здоровёхонький, в компании с украинской диаспорой во Флориде славно выпивает во здравие Украины под жовто-блакитным прапором. Вызывая всеобщее одобрение Алексея Арестовича.

Самое интересное, кто же такой изображён на футболке у нового заукраинца? Мне вот показалось, — поправьте, если ошибаюсь, — что это украинский нацист, экстремист и террорист Степан Бандера с причёской, стилизованной под солдата укронацбата. На 100% не уверен, ибо пузо писателя вносит искажения в картинку. Но сходство есть.

Ну кто бы мог подумать, а?

Как говорили во времена борьбы с «безродными космополитами», сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст. Недоборолись. И теперь стишок можно перефразировать: «сегодня он вам “либераст”, а завтра Родину продаст». Ну и продаёт за мелкий прайс.

Продал.

Но ведь ему это однажды аукнется?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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