 

Рупор кремлевской пропаганды: Коллаборационист Пономарев украл украинские деньги

10.11.2024, 19:05, Разное
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Коллаборационист Пономарев украл украинские деньги

Илья Пономарев присвоил минимум 80% финансирования «Съезда народных депутатов», выяснил сам «Съезд». Деньги направляла Украина

Член исполнительного совета «Съезда» Андрей Илларионов на его заседании сообщил, что реальные затраты на проведение одной сессии «Съезда» составляют 33 тысячи евро, всего в год проходит три сессии.

Эту сумму участники «Съезда» установили после ложного, по их данным, заявления Пономарева изданию«Можем объяснить»: «…в среднем у нас выходил бюджет между $80 тыс и $100 тыс. на пленарное заседание съезда. И если усреднять, то там будет бюджет, может быть, порядка $70 тыc. на съезд».

При этом три источника организаторов «Съезда», включая самого Пономарева, ранее говорили о бюджете примерно в миллион долларов в год, выделяемом украинской стороной, сообщили собеседники «Соты» в организации и публично ранее заявила член ее исполнительного совета Ольга Курносова. Финансовый отчет коллегам Пономарев не предоставлял.

По словам Илларионова, подтвержденным его коллегами, реальные расходы на весь «Съезд» в год с учетом подсчитанных теперь цифр, не могли превышать 200 тысяч евро в год (вчера, до подсчетов, Курносова, говорила о 250 тысячах евро как о верхней планке).

«Съездом» были подвергнуты критике и два других утверждения Пономарева в интервью.

Так, он заявил, что в работе «Съезда» якобы принимают участие 120 человек. В действительности, речь идет о «мертвых душах»: Пономарев посчитал всех, кто когда-либо участвовал в «Съезде», хотя бы один раз. В реальности от сессии к сессии голосовали порядка 30-40 человек.

Наконец, Пономарев заявил, что «<украинское военное руководство сочло>, что вовлеченность «Легиона» в политические проекты, она контрпродуктивна, она мешает легионерам воевать». Однако 7 ноября на сессии «Съезда» без Пономарева выступал представляющий «Легион» Максимилиан Андроников («Цезарь»), заявивший, что причиной конфликта был именно Пономарев.

https://vott.ru/entry/643569 – цинк

Когда казалось дно уже пробито, снизу постучали.
А ведь эти прекрасные люди хотели осчастливить Россию своим правлением.

Источник: Colonel Cassad


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