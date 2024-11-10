 

Депутат Госдумы Белик: слова советника Трампа Ланза о Крыме закономерны

10.11.2024, 18:55, Разное
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Заявление советника избранного президента США Дональда Трампа Брайана Ланза встретило понимание у депутата Государственной думы РФ Дмитрия Белика. По его мнению, слова Ланза отражают общее убеждение западных политиков о том, что Крым для Украины утрачен.

Заявление советника избранного президента США Дональда Трампа Брайана Ланза встретило понимание у депутата Государственной думы РФ Дмитрия Белика. По его мнению, слова Ланза отражают общее убеждение западных политиков о том, что Крым для Украины утрачен.

Депутат выразил уверенность, что президент Трамп будет оказывать давление на Киев в вопросах территориальных претензий. Белик также упомянул оценки экспертов газеты The Wall Street Journal о высоких шансах Трампа добиться урегулирования конфликта в пользу ослабевающей Украины.


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