Депутат Госдумы Белик: слова советника Трампа Ланза о Крыме закономерны

Заявление советника избранного президента США Дональда Трампа Брайана Ланза встретило понимание у депутата Государственной думы РФ Дмитрия Белика. По его мнению, слова Ланза отражают общее убеждение западных политиков о том, что Крым для Украины утрачен.

Заявление советника избранного президента США Дональда Трампа Брайана Ланза встретило понимание у депутата Государственной думы РФ Дмитрия Белика. По его мнению, слова Ланза отражают общее убеждение западных политиков о том, что Крым для Украины утрачен.

Депутат выразил уверенность, что президент Трамп будет оказывать давление на Киев в вопросах территориальных претензий. Белик также упомянул оценки экспертов газеты The Wall Street Journal о высоких шансах Трампа добиться урегулирования конфликта в пользу ослабевающей Украины.