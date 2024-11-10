 

Водителям электромобилей с 1 января 2025 года придётся получить разряд электрика

10.11.2024, 17:33, Разное
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С 1 января 2025 года вступает в силу распоряжение Минтранса, согласно которому всех владельцы электромобилей должны знать основы электротехники. Им предложат либо получить разряд электрика не ниже третьего, либо пройти «аналогичный по содержанию курс, сертифицированный органами государственной власти».

Чиновники уверены: только так можно гарантировать безопасную эксплуатацию электрического транспорта частными лицами. Более того, в распоряжении говорится, что оно издано «с целью повышения доступности электромобилей и стимулирования их использования», однако в тексте не уточняется, как именно это должно работать.

Езда на электромобиле без разряда электрика или сертификата об окончании соответствующих курсов будет приравниваться к «управлению транспортным средством водителем, не имеющим такого права». В то же время те автолюбители, которые выполнят новые требования, бесплатно получат знак-наклейку на заднее стекло.

«Есть знак, который означает, что автомобилем управляет лицо с ограниченными возможностями здоровья, а для электриков мы предусмотрели новый знак в виде молнии в жёлтом треугольнике. Очень наглядно», – пояснили в рабочей группе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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