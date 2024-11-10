Бластер «Stinger» на базе Raspberry Pi даст фору лучшим игрушечным автоматам

Любители пострелять из бластеров Nerf получили замечательный подарок от разработчика JustFPV1 — усовершенствованный бластер «Stinger».

На его разработку ушло около года. Ядром боевой игрушки стал ее мозг — микроконтроллер Pi RP2040, объединивший вокруг себя все аппаратные подсистемы: ИК-датчик для обнаружения магазина и дисплей, отображающий и регулирующий с помощью джойстика все настройки — к примеру, наличие боеприпасов, как на культовой штурмовой винтовке Мастера Чифа из игр Halo. Кроме того, в распоряжении пользователя до пяти различных профилей стрельбы с быстрым переключением.

Работа автоматики обеспечивается двухступенчатой трансмиссией, настроенной на синхронизацию оборотов между двигателями с временем отклика менее 100 мс. Начальная скорость игрушечной пули 61 м/сек — этого достаточно, чтобы оставить вмятину на тонком металле. Электромагнитная система обеспечивает скорострельность 35 снарядов в секунду.

«Stinger» упакован в обтекаемый металлический корпус с матовыми алюминиевыми панелями. Надежности ему добавляет приклад из углеродного волокна.

Система безопасности представлена блокирующим стрельбу гироскопическим датчиком на случай если оружие направлено вниз/вверх, предохранителем питания и функцией полного отключения бластера.

Источник — JustFPV1