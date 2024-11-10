 

Бластер «Stinger» на базе Raspberry Pi даст фору лучшим игрушечным автоматам

10.11.2024, 16:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Любители пострелять из бластеров Nerf получили замечательный подарок от разработчика JustFPV1 — усовершенствованный бластер «Stinger».

На его разработку ушло около года. Ядром боевой игрушки стал ее мозг — микроконтроллер Pi RP2040, объединивший вокруг себя все аппаратные подсистемы: ИК-датчик для обнаружения магазина и дисплей, отображающий и регулирующий с помощью джойстика все настройки — к примеру, наличие боеприпасов, как на культовой штурмовой винтовке Мастера Чифа из игр Halo. Кроме того, в распоряжении пользователя до пяти различных профилей стрельбы с быстрым переключением.

Работа автоматики обеспечивается двухступенчатой трансмиссией, настроенной на синхронизацию оборотов между двигателями с временем отклика менее 100 мс. Начальная скорость игрушечной пули 61 м/сек — этого достаточно, чтобы оставить вмятину на тонком металле. Электромагнитная система обеспечивает скорострельность 35 снарядов в секунду.

«Stinger» упакован в обтекаемый металлический корпус с матовыми алюминиевыми панелями. Надежности ему добавляет приклад из углеродного волокна.

Система безопасности представлена блокирующим стрельбу гироскопическим датчиком на случай если оружие направлено вниз/вверх, предохранителем питания и функцией полного отключения бластера.

Источник &#8212 JustFPV1


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / В правительстве предложили открыть в каждом городе офлайн-маркетплейсы

10.11 / В Брунее заявили, что на матч с Россией прибудет официальная сборная страны

10.11 / Модные ботильоны зимы-2024: как их стильно вписать в свой образ

10.11 / Глава МИД Буркина-Фасо Траоре поблагодарил РФ за малые модульные реакторы

10.11 / Названы три вида напитков, которые могут быстро состарить кожу после 40 лет

10.11 / ЦБ рекомендует банкам выдавать наследуемую ипотеку со сроком погашения от 100 лет

10.11 / Dрач назвала опасные последствия увлечения пельменями

10.11 / Renault представила два компактных и мобильных авто для города

10.11 / Байден пообещал Трампу мирную передачу вживлённого в его голову нейрочипа

10.11 / Тренер СКА Ротенберг назвал драфт КХЛ копированием дешевой американской модели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика