 

В Брунее заявили, что на матч с Россией прибудет официальная сборная страны

10.11.2024, 15:25, Разное
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Эммиелия Картиена, руководитель отдела соревнований футбольной ассоциации Брунея, подтвердила участие полной национальной сборной в товарищеской встрече с российской командой. Все футболисты входят в состав премьер-лиги страны.

Ранее Андрей Аршавин, экс-игрок сборной России, выразил мнение о важности подобных матчей для болельщиков. СБР встретится с Брунеем 15 ноября в Краснодаре, а 19 ноября с Сирией в Волгограде.


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