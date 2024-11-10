В Брунее заявили, что на матч с Россией прибудет официальная сборная страны

Эммиелия Картиена, руководитель отдела соревнований футбольной ассоциации Брунея, подтвердила участие полной национальной сборной в товарищеской встрече с российской командой. Все футболисты входят в состав премьер-лиги страны.

Ранее Андрей Аршавин, экс-игрок сборной России, выразил мнение о важности подобных матчей для болельщиков. СБР встретится с Брунеем 15 ноября в Краснодаре, а 19 ноября с Сирией в Волгограде.