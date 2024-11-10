Глава МИД Буркина-Фасо Траоре поблагодарил РФ за малые модульные реакторы

Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Траоре высоко оценил роль РФ в разработке технологии малых модульных реакторов, благодаря которой мирная атомная энергетика стала доступнее для стран с развивающейся экономикой. Об этом сообщают РИА Новости.

Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Траоре высоко оценил роль РФ в разработке технологии малых модульных реакторов, благодаря которой мирная атомная энергетика стала доступнее для стран с развивающейся экономикой. Об этом сообщают РИА Новости.

“Мали, Нигер и Буркина-Фасо стремятся получить доступ к этой технологии. Мы поняли, что ММР позволяют таким странам, как Буркина-Фасо, использовать ядерную энергию для развития экономики”, – заявил Траоре.

По словам министра, Буркина-Фасо планирует создать энергетическую инфраструктуру для нужд промышленности с помощью ММР. Пока не уточняется, какие российские компании будут участвовать в этом проекте.

“Россия открыла для Буркина-Фасо возможности в ядерной энергетике”, – подчеркнул Траоре.

Напомним, что в Сербии обсуждается возможность отмены запрета на исследования в области атомной энергетики. Также стало известно, что США рассматривает возможность строительства ММР в Армении.