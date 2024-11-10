В правительстве предложили открыть в каждом городе офлайн-маркетплейсы

В правительстве Российской Федерации разрабатывают национальную программу по запуску в городах офлайн-маркетплейсов – об этом рассказал источник газеты «Коммерсант», ознакомившийся с черновиком инициативы.

Идею выдвинул один из вице-премьеров – по мнению, Россия может стать первой страной в мире, которая продублирует электронную коммерцию в офлайне.

– Представьте себе самый обыкновенный, привычный всем маркетплейс, но в виде реально существующей территории, а не онлайн-площадки. Посетители вместо скроллинга будут самостоятельно ходить от одного стора к другому, общаться с настоящими селлерами в реалтайме, смогут своими глазами осмотреть и даже потрогать товар перед покупкой, – говорится в презентации.

Новый вид торговых площадок неуязвим для атак хакеров, а личная информация покупателей в этом случае не хранится централизованно. Кроме того, речь идёт о повышении физической активности россиян и улучшении социальных навыков.

Концепция предусматривает открытие таких маркетплейсов в 16 городах-миллионниках – это будут специально огороженные большие территории под открытым небом, на которых продавцы смогут арендовать площадки. Если россиянам понравится идея переноса шопинга в офлайн, такие места организуют в каждом городе.

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