 

Названы три вида напитков, которые могут быстро состарить кожу после 40 лет

10.11.2024, 13:55, Разное
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Установлено, что энергетики, безалкогольные сладкие напитки и обработанный кофе способствуют ускоренному старению кожи лица.

Установлено, что энергетики, безалкогольные сладкие напитки и обработанный кофе способствуют ускоренному старению кожи лица.

Безалкогольные напитки содержат вещества, негативно влияющие на здоровье кожи, например, ускоряют возникновение морщин и воспалений. Глюкоза и фруктоза, присутствующие в этих напитках, нарушают восстановление коллагена и эластина, что приводит к появлению морщин и обезвоживанию кожи.

Энергетические напитки также способствуют обезвоживанию, появлению темных кругов и отечности под глазами, а также увеличивают количество тонких морщин. Высокий уровень кофеина в этих напитках подавляет способность организма выводить жидкость из тканей, что приводит к скоплению жидкости и образованию отеков.

Напитки из обработанного кофе часто содержат много сахара или добавок, обезвоживающих кожу и ускоряющих появление морщин и темных пятен.


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