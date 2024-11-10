 

ЦБ рекомендует банкам выдавать наследуемую ипотеку со сроком погашения от 100 лет

10.11.2024, 13:33, Разное
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Центральный банк России выпустил обновлённые рекомендации для финансовых учреждений страны относительно выдачи ипотечных кредитов.

В связи с увеличением ключевой ставки рефинансирования количество заёмщиков средств для приобретения недвижимости за последние два месяца существенно снизилось. Чтобы «вернуть россиянам веру в ипотеку» регулятор предложил передавать долговую нагрузку по наследству.

Новый продукт получил неофициальное название «династическая ипотека». Она будет выдаваться на 50 или 100 лет по плавающей ставке рефинансирования, размер которой привязан к ключевой ставке Центробанка. Банкам разрешат взимать средства с любого члена семьи без его согласия либо возмещать убытки за счёт продажи его имущества.

– Это будет объединять семьи, повышать их социальную ответственность. Да и гасить задолженность вместе легче, так как фонд доступных средств увеличивается, – пояснил зампредседателя ЦБ Николай Заботкин.

Финансовые аналитики прогнозируют заинтересованность у россиян в новом виде ипотеки, поэтому банкам придётся выигрывать у конкурентов за счёт грамотных маркетинговых решений: увеличения сроков ипотеки до 150-200 лет, повышенного кешбэка (до 3 процентов) за покупки в магазинах и возможности передачи кредитной истории следующим поколениям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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