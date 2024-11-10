 

Александр Овечкин забил 863-й гол в НХЛ

10.11.2024, 8:55, Разное
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Россиянин Александр Овечкин сократил отставание от канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Забросив очередную шайбу в матче против “Сент-Луис Блюз”, Овечкин довел свой голевой счет до 863, что на 31 гол меньше рекордного показателя Гретцки, составляющего 894 гола.

В текущем матче против “Сент-Луис Блюз” Овечкин отправил в ворота соперников две шайбы.

Легендарный Уэйн Гретцки, признавая талант и достижения Овечкина, высказался о его стремлении побить его рекорд: “Несомненно, он его побьет, и это прекрасно для хоккея”.


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