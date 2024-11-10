Александр Овечкин забил 863-й гол в НХЛ

Россиянин Александр Овечкин сократил отставание от канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Забросив очередную шайбу в матче против “Сент-Луис Блюз”, Овечкин довел свой голевой счет до 863, что на 31 гол меньше рекордного показателя Гретцки, составляющего 894 гола.

В текущем матче против “Сент-Луис Блюз” Овечкин отправил в ворота соперников две шайбы.

Легендарный Уэйн Гретцки, признавая талант и достижения Овечкина, высказался о его стремлении побить его рекорд: “Несомненно, он его побьет, и это прекрасно для хоккея”.