Мнение «аналитика»: О консенсусе по Крыму… Не видать его Украине, как своих ушей?

Да, я в курсе, что анонимный источник Reuters уже опроверг заявление политконсультанта команды Дональда Трампа Брайана Ланзы: мол, если #Украина действительно хочет мира с Россией, ей «придётся забыть» о возвращении Крыма. А если нет, то она останется «сама по себе».

ОК. Опроверг и опроверг. Но — категорически на условиях анонимности. А значит…

…все варианты всё ещё «на столе».

Какой из них в итоге будет принят за основу, можно только гадать. Вероятно, и сам избранный президент #США Дональд Трамп ещё не знает всех подробностей «своего» мирного плана. Из его предвыборных заявлений можно вывести лишь самые общие контуры:

1. #Россия сильнее, а значит, уступки со стороны Киева должны быть больше, чем у Москвы;

2. Вложения США в украинский #кризис — не стратегические #инвестиции, а неэффективные расходы, которые надо переложить на #ЕС;

3. В интересах Вашингтона урегулирование конфликта провести так, чтобы разорвать формирующийся военно-политический союз Москвы и Пекина.

В этой логике со стороны Белого дома вполне разумно предложить Кремлю некие «отступные», особенно если они будут за украинский или европейский счёт. И только если «подарок» будет отвергнут, давить через #нефть и угрожать «украинским» ракетным ударом по Москве. На что та может выдвинуть ряд встречных угроз.

Что касается давления на Украину, то здесь у Дональда Трампа есть очень сильный ход в запасе. Раздать всему «Кварталу 95» именные сапёрные лопатки (плюс ещё одну — экс-министру Дмитро Кулебе) и объявить этот пакет американской помощи последним. А заодно заблокировать передачу Киеву любых вооружений и боеприпасов, где есть американские #технологии, как минимум до тех пор, пока призывной возраст для мобилизации не будет понижен для украинцев до 18 лет и в ряды ВСУ не вольются ещё как минимум полмиллиона новобранцев.

В всём этом нет ничего нового. И более масштабная #мобилизация тоже давно обсуждается в Вашингтоне. Говорил о ней и Дональд #Трамп во время предвыборной кампании. Ещё один штрих: он публично объявил, что не возьмёт в свою новую команду ни бывшего посла США в ООН Никки Хейли ни экс-госсекретаря Майка Помпео. Последний известен активной поддержкой Киева и критикой президента Джо Байдена за «слишком медленную и слишком сдержанную помощь Украине». Неясным остаётся и положение ещё одного «ястреба» по украинскому вопросу — сенатора Марко Рубио, которому некоторые прочат пост госсекретаря. Возможно, и он останется за бортом.

Сказанное, конечно, не означает, что Штаты признают #Крым российским де-юре или будут требовать такого признания от Украины. Ну так они и Прибалтику 50 лет считали «оккупированной» Советским Союзом. Что нисколько не мешало торговать с Советами, запускать в космос программу «Союз-Аполлон» и заключать договоры, которые Америка считала целесообразными с точки зрения своих интересов. Что может помешать Дональду Трампу, чья личность сформировалась реалиями прошлого века, повторить такой подход?

И значит, конфликт в итоге таки будет заморожен, а нынешнему поколению украинцев о «возвращении территорий» действительно лучше забыть?

Или оно выберет продолжение боротьбы — уже с сапёрными лопатками в руках?

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