Рупор кремлевской пропаганды: Крым ушел. Украинцы должны забыть о Крыме.

Украинцы должны забыть о Крыме.

Крым ушел. Украинцы должны забыть о Крыме.

Будущая администрация сосредоточится на достижении мира на Украине, а не на возвращении территорий.

Президент Зеленский должен показать нам реалистичный план переговоров.

Если он будет настаивать на оккупированных территориях – мы не воспримем это всерьез и не поддержим

(с) Брайан Ланза, советник избранного президента США Дональда Трампа

На уккраинских ресурсах, там где не закрыты комментарии наблюдается высокий накал зрады и гойды.

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