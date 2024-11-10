Рупор кремлевской пропаганды: Крым ушел. Украинцы должны забыть о Крыме.
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Украинцы должны забыть о Крыме.
Крым ушел. Украинцы должны забыть о Крыме.
Будущая администрация сосредоточится на достижении мира на Украине, а не на возвращении территорий.
Президент Зеленский должен показать нам реалистичный план переговоров.
Если он будет настаивать на оккупированных территориях – мы не воспримем это всерьез и не поддержим
(с) Брайан Ланза, советник избранного президента США Дональда Трампа
На уккраинских ресурсах, там где не закрыты комментарии наблюдается высокий накал зрады и гойды.
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Источник: Colonel Cassad
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