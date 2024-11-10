 

Рупор кремлевской пропаганды: Крым ушел. Украинцы должны забыть о Крыме.

10.11.2024, 5:50, Разное
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Украинцы должны забыть о Крыме.

Крым ушел. Украинцы должны забыть о Крыме.
Будущая администрация сосредоточится на достижении мира на Украине, а не на возвращении территорий.
Президент Зеленский должен показать нам реалистичный план переговоров.
Если он будет настаивать на оккупированных территориях – мы не воспримем это всерьез и не поддержим

(с) Брайан Ланза, советник избранного президента США Дональда Трампа

На уккраинских ресурсах, там где не закрыты комментарии наблюдается высокий накал зрады и гойды.

Источник: Colonel Cassad


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