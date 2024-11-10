Рупор кремлевской пропаганды: Audi уволит тысячи сотрудников из-за обвала продаж

Audi уволит тысячи сотрудников из-за обвала продаж

Компания принимает экстренные меры (https://www.reuters.com/business/autos-transportation/audi-plans-thousands-job-cuts-outside-production-report-says-2024-11-07/) по снижению расходов. В Audi избавятся от 15% персонала, что составляет порядка 4,5 тысячи работников.

Всему виной сокращение прибыли: если в третьем квартале прошлого года компания заработала 1,2 миллиарда евро, то в этом году это всего 106 миллионов — обвал на 91%.

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Ранее уже сообщалось, что после закрытий предприятий "Фольксваген", недолго осталось и до увольнений на "Ауди".

Также вчера сообщалось о закрытии трех заводов "Мишлен" по производству автомобильных шин в Европе.

Санкции работают! Так обвалить европейскую промышленность, которая еще относительно недавно себя неплохо показывала, это надо уметь. В Вашингтоне умеют. Не без помощи своих европейских марионеток конечно же.

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