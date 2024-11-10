 

Мнение «аналитика»: О пресс-секретаре здорового человека… Ну как вам?

10.11.2024, 1:30, Разное
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Не-не, на заглавном фото не та, на кого намекает заголовок, а уходящая в январе вместе со всей старой администрацией Карин Жан-Пьер. Пресс-секретарь Белого дома, отобранная по гендерной и расовой квоте. Ну и за короткий срок пребывания на этом посту прославившаяся изрядным количеством перлов в стиле своей предшественницы Джен Псаки. Вполне под стать дементному дедушке во главе Овального кабинета.

А вот как выглядит вероятный пресс-секретарь здорового президента…

Говорят, именно Элизабет Пипко, модель, внучку советско-американского художника Марка Клионского и дочь эмигранта из Беларуси, которая работала на Республиканскую партию во время победной для Дональда Трампа избирательной кампании 2024 года избранный президент хочет назначить своим пресс-секретарём. Несмотря на молодость, 29 лет, она уже опытный республиканский кадр, так как волонтёрила на Трампа ещё в кампанию 2016 года. Но тогда предпочла не покидать модельный бизнес.

В общем, девушка вполне заметных достоинств. Сергей Кужегетович наверняка оценил бы.

Похоже, в следующем году на пресс-конференциях в Белом доме будет жарко, а не скучно.

Вот только… что на этот выбор скажет Мелания Трамп, которая не понаслышке знает… гм… всё о моделях в окружении…?

Хотя, какое нам дело до их разборок?

Главное, что вы скажете?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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