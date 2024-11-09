Мнение: Маленькие бутылки с шампунем следует сделать стандартными

Европарламент собирается запретить одноразовую пластиковую упаковку — маленькие бутылочки с шампунем в гостиницах и тонкие полиэтиленовые пакеты повсюду.

С одной стороны, моя бухгалтерская душа против напрасного расхода ресурсов. Зелёные бесы — враги человечества, это понятно, однако если передо мной будут лежать пять яблок, я предпочту съесть одно, вместо того чтобы понадкусывать все пять. Дело не в экономии и не в углеродном следе — это просто часть моего характера. Аналогичным образом я не буду вываливать мусорное ведро на кровать гостиничного номера, даже зная, что через пять минут я навсегда покину гостиницу, и убирать беспорядок будет кто-нибудь другой.

С другой стороны, ровно та же бухгалтерская логика подсказывает мне, что отменять маленькие бутылочки с шампунем — глупое и дорогое решение.

Европарламент предлагает гостиницам или вешать на стены душевых кабин крупные дозаторы, чтобы периодически доливать в них шампунь. Идея плохая, потому что такие дозаторы надо регулярно чистить. Во-первых, это негигиенично, особенно если учесть, что во многих гостиницах дозаторы не будут чистить десятилетиями. Во-вторых, лучший способ снизить нагрузку на природу — пользоваться тем, что дешевле. Расставить одноразовые ёмкости с шампунем дешевле, чем обслуживать парк дозаторов. Следовательно, это со всех точек зрения правильно.

Запрет тонких полиэтиленовых пакетов тоже представляется мне неразумным. У меня дома есть специальная коробка с дырой, куда я иногда подкладываю очередную тысячу тонких прозрачных пакетов. На той же полке шкафа лежит стопка пакетов уже нормальных — толстых, непрозрачных, среднего размера. Очень удобно, рекомендую.

Если мои пакеты природа переваривает по 500 лет, я не вижу тут никаких проблем. Выделить очередные 30 гектар на окраине, постепенно навалить туда мусора высотой в десятиэтажный дом, потом аккуратно засыпать сверху землёй и высадить лес. Что плохого в том, что под Петербургом на протяжении пяти веков будет стоять уютный лесистый холм? Кому он вообще может помешать?

Европейцы воюют не туда. Что реально стоило бы сделать законодателям, так это применить античный ещё опыт стандартизации. Разработать жёсткую систему стандартных размеров бутылок и брать налог в 100% с бутылок, которые в эту систему не вписываются. Тогда проблема с одноразовыми ёмкостями для шампуня решалась бы красиво: они стали бы многоразовыми. Примерно так:

1. Гостиница покупает 3000 маленьких бутылок с шампунем.

2. Через некоторое время гостиница сдаёт 2800 пустых и полупустых бутылок обратно, получая за это хорошую скидку.

3. На специальных станках бутылки моют, дезинфицируют и проверяют на целостность.

4. Вымытые бутылки заново заполняют шампунем, чтобы продать гостинице.

Сейчас такое навряд ли возможно, так как для обработки пустых бутылок нужно разработать специальное оборудование, а на маленьких объёмах вся эта инженерия не окупится. Однако если бутылки станут стандартными по всей Еврозоне, китайцы начнут выпускать соответствующие автоматические станки, и центры перезаправки бутылок шампунем появятся в каждом городке.

Тут следует вспомнить добрыми словами СССР. В целом со стандартизацией в Советском Союзе дела обстояли печально, долго рассказывать почему, однако конкретно бутылки всё же были стандартными по всей стране. Полагаю, к этой практике давно пора вернуться. Настоящая забота об экологии — это не одноразовые ветряки с электромобилями, а нечто противоположное: многоразовые, стандартные и максимально ремонтопригодные товары. Тут надо считать, конечно, но логика подсказывает, что если бы существовал принципиально бензиновый автомобиль, который ещё при выходе с завода был бы рассчитан на лёгкий ремонт любого узла и на бесконечный срок эксплуатации, он был бы более экологичен, чем любое модное электроподелие. То же самое можно сказать про почти все товары — от вафельниц и смартфонов до лифтов и бетономешалок.

Кстати, раз уж зашла речь про бессмысленный расход ресурсов. Сейчас, как известно, мясо регулярно накачивают специальными смесями-пустышками, чтобы оно больше весило. Почему это ещё не запрещено?