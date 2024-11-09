Блогер JerryRigEverything проверил iPhone 16 на прочность

Через два месяца после выпуска iPhone 16 популярный блогер Зак Нельсон с канала JerryRigEverything провел тест на прочность базовой модели нового смартфона.

В ходе теста Нельсон проверил, как устройство справляется с царапинами, воздействием огня и попытками сгибания. Он показал, что стекло Ceramic Shield, которое защищает экран iPhone 16, легко царапается инструментами с твердостью 6 по шкале Мооса, а более глубокие царапины оставляют инструменты с твердостью 7. Это стандартное поведение для стеклянных покрытий, но стоит отметить, что царапины на Ceramic Shield менее заметны.

Для проверки огнестойкости Нельсон поднес зажигалку с открытым огнем к экрану смартфона. Несмотря на воздействие огня, дисплей продолжил работать без повреждений.

Что касается корпуса, то iPhone 16 оснащен корпусом из переработанного алюминия, что делает его более прочным по сравнению с конкурентами. Благодаря этому смартфон оказался нечувствителен к попыткам согнуть его, как с передней, так и с задней стороны.

В результате базовый iPhone 16 успешно прошел испытания на прочность, продемонстрировав высокую надежность и устойчивость к внешним воздействиям.