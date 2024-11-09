Рупор кремлевской пропаганды: Снятие ограничений для подрядчиков

Снятие ограничений для подрядчиков

Публикация CNN о том, что Пентагон снял публичные ограничения (https://russian.rt.com/world/news/1393864-pentagon-amerika-ukraina) на работу своих подрядчиков на Украине, в случае если это не вброс «фейк ньюз», как называет CNN Дональд Трамп, фактически лишь свидетельствует о легализации уже существующей практики.

Важно понимать, что есть некий формально публичный уровень прямого вовлечения США в войну на Украине, а есть реально-практический. На это уже неоднократно указывали и российский МИД, и Минобороны, говоря о том, что США напрямую вовлечены в войну на Украине под прикрытием фигового листка дипломатической риторики о «неучастии США в войне на Украине».

Эта вовлечённость заключается не только в поставках оружия, передаче разведданных и целеуказаний, но и в прямом участии крупных групп американских наёмников, а также технических специалистов, которые обслуживают сложную технику и периодически несут потери, вынуждающие Пентагон заниматься легендированием причин их смерти.

Та же атака ВСУ в Курской области (https://russian.rt.com/ussr/video/1355357-kurskaya-oblast-vsu-ataka-zapad) была бы невозможна без прямой военно-технической помощи США.

В случае с обслуживающим персоналом на текущем уровне основные ремонтные мощности по восстановлению ЗРК Patriot, САУ Palladin, танков Abrams, БМП Bradly, БТР Striker и M-113 находятся за пределами Украины. При повреждении некоторые образцы американской техники вывозят на территорию Польши или Румынии для последующего ремонта или отправки в США и Западную Европу. Это ведёт к тому, что сроки ремонта затягиваются и техника становится недоступна на месяцы.

Сама мысль перенести ремонт на территорию Украины продвигается НАТО ещё с 2023 года. Германия уже фактически организовала ремонт своей бронетехники на Украине, а также продвигает развитие производства боеприпасов (https://russian.rt.com/ussr/news/1387748-rheinmetall-ukraina-zavod). Это, безусловно, требует наличия немецких специалистов для обучения и контроля. У США точно та же ситуация, и фактически речь идёт об идентичных усилиях, которые предпринимает Rheinmetall. Основная проблема при этом подходе — возможная гибель американцев при ударах ВС РФ, для которых они являются законной военной целью, о чём ранее уже заявляли Путин, Медведев, Лавров и Шойгу.

В свете общего ухудшения ситуации на фронте для ВСУ и роста потерь в западной технике увеличение процента обслуживания повреждённой техники на Украине, с одной стороны, потенциально повлечёт за собой увеличение потерь среди американских военно-технических специалистов, но с другой стороны, может несколько сократить время ремонта по отдельным категориям техники. При этом в случае с F-16 и ЗРК Patriot маловероятно, что их в принципе возможно ремонтировать на Украине.

Стоит учитывать политический фактор, так как в январе к власти в США придёт Трамп и у него могут быть другие подходы к войне на Украине. Поэтому за оставшееся время администрация Байдена постарается как легализовать уже существующие практики военного присутствия США на Украине, так и ещё сильнее затянуть Штаты туда, чтобы Трампу было сложнее реализовывать свои намерения по прекращению войны.

Поэтому можно ожидать, что уходящая администрация Байдена, как и уходящее руководство Пентагона, постарается до 20 января предпринять ряд эскалационных шагов на Украине, начиная с передачи новых партий оружия за счёт оставшихся фондов и заканчивая продвижением идеи об ударах западными ракетами вглубь РФ.

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Также в США сообщили, что до конца года передадут на Украину еще 500 ракет для ЗРК "Пэтриот" и NASAMS ввиду их большого расхода.

Передавать еще ATACMS вперед других получателей Пентагон, если верить CNN отказался.

Также в ближайшие месяцы на Украину должна быть передана партия легкой бронетехники, включая БТРы "Страйкер"

Несмотря на болтовню о мире, военная машина продолжает работать.

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