 

Созданная ИИ картина продана за миллион долларов

09.11.2024, 18:05, Разное
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На недавнем аукционе Sothebys картина, созданная гуманоидным роботом Ai-Da, была продана за 1,08 миллиона долларов. Изображая портрет Алана Тьюринга, творение вызвало большой интерес, получив 27 заявок на покупку.

Изделие превзошло первоначальные прогнозы стоимости в 120-180 тысяч долларов. Разработанный в 2019 году робот Ai-Da использует продвинутые камеры, алгоритмы ИИ и роботизированные руки для создания своих произведений.

Ai-Da создает свои картины после диалогов с людьми с помощью языковой модели ИИ. Концепция портрета Тьюринга возникла из замысла самого робота, после изучения фотографии ученого.

Создатель Ai-Da Эйдан Меллер выразил надежду, что картина инициирует этические дискуссии об ответственном использовании ИИ для благополучия человечества.


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