Спекулянты начали продавать PlayStation 5 Pro себе в убыток

Перепродажа PlayStation 5 Pro оказалась невыгодной для спекулянтов, вынужденных снижать цену ниже розничной. Об этом пишет издание Video Games Chronicle (VGC), изучившее данные торговых площадок.

На eBay в Великобритании цена PS5 Pro колеблется от £510 до £670, что ниже рекомендованной розничной стоимости, хотя некоторые продавцы всё ещё завышают ценники в попытке заработать. В Японии перекупщикам также не удается продать консоль с прибылью — на платформе Mercari устройства предлагают по цене, близкой к розничной или с небольшой наценкой в $65-130. Однако из-за комиссии и стоимости доставки такие продажи часто приводят к нулевой прибыли или убыткам.

Причина таких трудностей — отсутствие дефицита PS5 Pro, который сильно ограничивал доступность оригинальной PlayStation 5 в 2020 году. Перекупщики переключились на продажу внешних дисководов для консоли, которые быстро разошлись в крупных магазинах. Сейчас на eBay в Великобритании такие дисководы стоят £150-250, при официальной цене £100.

Схожая ситуация наблюдается в других странах. В РФ магазины и маркетплейсы предлагают предзаказ на PS5 Pro по цене от 90 до 130 тысяч рублей. В США консоль стоит $800, а в Европе — около €800.