 

Спекулянты начали продавать PlayStation 5 Pro себе в убыток

09.11.2024, 16:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Перепродажа PlayStation 5 Pro оказалась невыгодной для спекулянтов, вынужденных снижать цену ниже розничной. Об этом пишет издание Video Games Chronicle (VGC), изучившее данные торговых площадок.

На eBay в Великобритании цена PS5 Pro колеблется от £510 до £670, что ниже рекомендованной розничной стоимости, хотя некоторые продавцы всё ещё завышают ценники в попытке заработать. В Японии перекупщикам также не удается продать консоль с прибылью — на платформе Mercari устройства предлагают по цене, близкой к розничной или с небольшой наценкой в $65-130. Однако из-за комиссии и стоимости доставки такие продажи часто приводят к нулевой прибыли или убыткам.

Причина таких трудностей — отсутствие дефицита PS5 Pro, который сильно ограничивал доступность оригинальной PlayStation 5 в 2020 году. Перекупщики переключились на продажу внешних дисководов для консоли, которые быстро разошлись в крупных магазинах. Сейчас на eBay в Великобритании такие дисководы стоят £150-250, при официальной цене £100.

Схожая ситуация наблюдается в других странах. В РФ магазины и маркетплейсы предлагают предзаказ на PS5 Pro по цене от 90 до 130 тысяч рублей. В США консоль стоит $800, а в Европе — около €800.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Стало известно о планах Трампа депортировать более 1,3 миллиона мигрантов

09.11 / Как делать паровые ванночки для лица с эфирным маслом для домашнего спа

09.11 / Уникальный вингсьют с жестким крылом сходу поставил три мировых рекорда

09.11 / Студент из Китая вычислил все цифры числа Пи в уме и получил пожизненный отпуск

09.11 / В Москве стартовала приватизация детских площадок

09.11 / Kia представила модульный кемпер WKNDR в пику Toyota Kayoibako

09.11 / Сергей Шнуров высказался о работе с Инстасамкой

09.11 / Граф Ежов отчитался о полной зачистке Ельцинбурга от либералов

09.11 / Анастасия Решетова назвала причину закрытия второго бизнеса

09.11 / Судзуки проведет работу с премьером Исибой, чтобы Токио ответил на сигнал Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика