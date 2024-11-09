 

Стало известно о начале разработки новой трилогии “Звездных войн”

09.11.2024, 16:20, Новости дня
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Эта новость вызвала огромный интерес среди фанатов франшизы и киноманов по всему миру. На данный момент подробностей о сюжете трилогии нет. В некоторых источниках утверждается, что новые фильмы могут продолжить историю о Скайуокерах, начиная с эпизодов 10 и 12 саги, которая началась с культового фильма Джорджа Лукаса в 1977 году. Однако инсайдеры из Deadline опровергли эту информацию, заявив, что Кинберг планирует создать совершенно новую историю, которая не будет напрямую связана с предыдущими частями саги.

Саймон Кинберг уже имеет опыт работы в мире “Звездных войн”, так как он принимал участие в создании анимационного сериала “Звездные войны: Повстанцы” и консультировал над фильмом “Звездные войны: Эпизод VII: Пробуждение силы”. Его знание вселенной и опыт работы с франшизой внушают надежду на то, что новая трилогия сможет привлечь как старых поклонников, так и новых зрителей.

В Lucasfilm и Disney пока не комментируют детали предстоящих фильмов, оставляя фанатов в ожидании. Тем не менее, сама идея новой трилогии уже вызывает обсуждения и спекуляции в фан-сообществе. Медиафраншиза “Звездные войны” на сегодняшний день включает 12 художественных фильмов, множество игровых и анимационных сериалов, документальные ленты, книги и комиксы. Последний эпизод основной саги вышел в 2019 году и завершил историю Скайуокеров, но интерес к вселенной остается высоким.

Новая трилогия может стать свежим дыханием для франшизы, позволяя исследовать неизведанные уголки галактики и представлять новых персонажей. Фанаты надеются, что Кинберг сможет создать захватывающую историю, которая продолжит традиции “Звездных войн” и предложит что-то новое. Время покажет, какие сюрпризы готовит Lucasfilm в будущем.


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