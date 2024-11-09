Студент из Китая вычислил все цифры числа Пи в уме и получил пожизненный отпуск

Студент Пекинского университета математики и информатики Ван Ли успешно завершил сложнейший математический эксперимент – молодой человек в уме вычислил все цифры числа π (пи), став первым в мире, кому удалось достичь подобного результата.

На пресс-конференции, посвященной этому событию, Ван Ли рассказал, что подготовка к такому подвигу заняла у него несколько лет. Ежедневно он проводил часы за тренировками, совершенствуя свои способности к запоминанию и расчётам.

Руководство университета высоко оценило достижение студента. Декан факультета математики профессор Чжан Вей заявил, что Ван Ли может стать основателем нового вида людей – сверхматематиков.

– Это действительно высший сорт математиков, а не первый, к которому можно отнести тех, кто способен решить уравнение с любыми степенями, и не третьесортные математики, зацикленные на изучении числа Фибоначчи, – подчеркнул преподаватель.

В знак признания выдающихся достижений Ван Ли был награжден почетной стипендией и пожизненным отпуском. Теперь молодой человек может отдыхать столько, сколько захочет, и при этом получать полную зарплату.

– Думаю, на этом моя математическая карьера окончена. Я больше не смогу сделать ничего более полезного ни для себя, ни для науки. Хотя, возможно, через 10 лет я приступлю над вычислением всех цифр числа E, — отреагировал на похвалу Ван Ли.

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