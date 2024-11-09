 

Студент из Китая вычислил все цифры числа Пи в уме и получил пожизненный отпуск

09.11.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Студент Пекинского университета математики и информатики Ван Ли успешно завершил сложнейший математический эксперимент – молодой человек в уме вычислил все цифры числа π (пи), став первым в мире, кому удалось достичь подобного результата.

На пресс-конференции, посвященной этому событию, Ван Ли рассказал, что подготовка к такому подвигу заняла у него несколько лет. Ежедневно он проводил часы за тренировками, совершенствуя свои способности к запоминанию и расчётам.

Руководство университета высоко оценило достижение студента. Декан факультета математики профессор Чжан Вей заявил, что Ван Ли может стать основателем нового вида людей – сверхматематиков.

– Это действительно высший сорт математиков, а не первый, к которому можно отнести тех, кто способен решить уравнение с любыми степенями, и не третьесортные математики, зацикленные на изучении числа Фибоначчи, – подчеркнул преподаватель.

В знак признания выдающихся достижений Ван Ли был награжден почетной стипендией и пожизненным отпуском. Теперь молодой человек может отдыхать столько, сколько захочет, и при этом получать полную зарплату.

– Думаю, на этом моя математическая карьера окончена. Я больше не смогу сделать ничего более полезного ни для себя, ни для науки. Хотя, возможно, через 10 лет я приступлю над вычислением всех цифр числа E, — отреагировал на похвалу Ван Ли.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Как делать паровые ванночки для лица с эфирным маслом для домашнего спа

09.11 / Уникальный вингсьют с жестким крылом сходу поставил три мировых рекорда

09.11 / В Москве стартовала приватизация детских площадок

09.11 / Kia представила модульный кемпер WKNDR в пику Toyota Kayoibako

09.11 / Сергей Шнуров высказался о работе с Инстасамкой

09.11 / Граф Ежов отчитался о полной зачистке Ельцинбурга от либералов

09.11 / Анастасия Решетова назвала причину закрытия второго бизнеса

09.11 / Судзуки проведет работу с премьером Исибой, чтобы Токио ответил на сигнал Путина

09.11 / Мал да удал: эти российские звезды достигли успеха даже с крайне скромным ростом

09.11 / «Джордж Карлин курит в сторонке» – старые записи Евгения Петросяна взорвали американский интернет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика