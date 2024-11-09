Kia представила модульный кемпер WKNDR в пику Toyota Kayoibako

Не так давно компания Toyota продемонстрировала концепт электрического мини-фургона Kayoibako. Kia, не отставая от тенденций, выпустила свой собственный вариант привлекательного мини-кемпера — Kia PV5 WKNDR. В отличие от концепта Toyota, Kia PV5 WKNDR построен на базе серийного электрического фургона, что сильно повышает вероятность его появления на рынке.

Kia позиционирует PV5 WKNDR как «швейцарский мультитул на колесах», подчеркивая его модульность и универсальность. В основе концепции лежит платформа Beyond Vehicle (PBV), представленная Kia на CES 2024. PBV — это семейство многофункциональных коммерческих электромобилей, которые могут быть адаптированы для различных задач благодаря сменным модулям.

Kia PV5 WKNDR демонстрирует потенциал этой концепции. Благодаря приподнятой подвеске, внедорожным шинам и специальному обвесу, он готов к покорению бездорожья. Внутри мини-кемпер оснащен спальным местом, обеденной зоной и системой хранения снаряжения “Gear Head”, которая обеспечивает быстрый доступ к оборудованию. В дополнение к базовой комплектации, Kia предлагает широкий ассортимент аксессуаров для кемпинга, включая солнечные панели для автономного энергоснабжения.

Хотя сам концепт PV5 WKNDR вряд ли появится на рынке в текущем виде, идея модульного автофургона, который может использоваться как для работы, так и для отдыха, весьма перспективна.

Источник — Kia