Сергей Шнуров высказался о работе с Инстасамкой

Глава музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в скором времени его команда отправится в гастрольный тур совместно с экстравагантной рэп-исполнительницей Инстасамкой. Вокалистка станет новой участницей группы, но сотрудничество носит временный характер.

В ходе пресс-конференции ТАСС Сергей отметил, что каждая яркая и талантливая жительница страны может попробовать стать постоянной или временной участницей коллектива. Именно так, по словам музыканта, произошло и в случае с Инстасамкой. Он не уточнил продолжительность и конкретные условия сотрудничества с неоднозначной артисткой.

«Наш союз продлится недолго, но мы отдадимся ему от всей души. На данный момент мы ограничимся выпуском совместного альбома», — объяснил Сергей.

Стоит отметить, что новость о присоединении Инстасамки к проекту Сергея Шнурова вызвала ажиотаж и широкий резонанс — общество разделилось на два диаметрально противоположных лагеря. Ранее Иосиф Пригожин выразил поддержку решению Сергея Шнурова пригласить Инстасамку в группу.