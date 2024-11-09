Рупор кремлевской пропаганды: Неуловимый Керенский

Неуловимый Керенский

Краткое описание предыдущих серий:

Керенский днем уезжает в Псков. В штаб Северного фронта. В обычной одежде. В своем автомобиле. Керенский заезжает в Гатчину, там его хотели отравить и арестовать. Или наоборот. Александр Федорович обе версии любил. Комендант Гатчины был корниловец, поэтому вызвал у Керенского опасение. Уехал Керенский из Гатчины, приехал в Псков. К своему шурину генералу Барановскому. Который корниловец. И которого Керенский снял с должности. Вызвал командующего фронтом генерала Черемисова. Корниловца. И приказал давить переворот в столице силами корниловцев. Генерал Черемисов сказал, что личной безопасности Керенскому не гарантирует, расстегнул кобуру и застопорил любые перемещения войск. Главе России отказал. В лицо. Революция должна знать имена своих героев. Октябрьская – тоже.

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А как же Александр наш Федорович Керенский? В своем женском платьице. Какими глазами он смотрел в телевизор, когда показывали военные парады и демонстрации трудящихся 7 ноября?

1. После крушения попыток на скорости свергнуть новую странную власть, после того как казаки Краснова слили наступление на Петроград в обмен на возвращение в родные станицы, наш бодрый диктатор Керенский скрывается. Где-то под Лугой. Отпустил бороду, завел усы. Жиденькие, как говорят мемуаристы. Его мемуаристы сразу узнавали в эдаком камуфляже. Керенский даже расстраивался. Ленина в гриме никто не узнавал, даже опытные патрули. А премьер-министра узнавали за версту. Вот так прятался наш Керенский. У него всё так было.

2. Живя по дачам сорок дней, Керенский пообносился. Донашивал хозяйское, найденное в добросердечных шкафах.

3. В начале января 1918 года Керенский, видя, что как-то всё вокруг грустно, принимает важное решение. ОН. ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПЕТРОГРАД. Это гениально, я считаю.

4. В Петроград Керенский сразу начинает скрываться по знакомым. Открываете вы дверь, а тут в морозном инее пред вами наш Бонапарт. На бороде сосульки, вещмешок за спиной, глаза горят верой в себя, денег нет. Таких родственников любой москвич видел десятками. Этих приезжих, сочетающих гениальность и румынские ботинки не своего размера.

Открывается Учредительное собрание. О необходимости которого девять месяцев говорил Керенский, регулярно откладывая выборы в него.

Избрано 766 депутатов. 374 из них эсеры, 180 – большевики.

5. Александр Керенский – депутат этого Учредительного собрания. От Саратова. Большевики назначили дату выборов, организовали выборы, подвели итоги выборов.

Атаман Каледин, атаман Дутов, Петлюра – тоже депутаты Учредительного собрания. Но не приехали почему-то. Были заняты другими делами. Жалко, конечно.

6. Керенского изловили его товарищи эсеры. Владимир Михайлович Зензинов схватил Керенского. И страстно произнес ему в лицо, что если Александр Федорович только задумает войти в помещение Таврического дворца, всё быстро и печально закончится. Как в воду глядел, честное слово.

7. Главная беда случилась у Керенского, когда большевики провели национализацию банков. Без денег остался наш спаситель. На счетах у стойкого демократа Керенского в общей сложности было 1 миллион 300 тысяч рублей. Неплохо!

8. Керенский лыжным шагом удаляется в независимую Финляндию. Чтобы сконцентрироваться. Собраться мыслями. А 9 марта 1918 года ВНОВЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ПЕТРОГРАД.

9. В Петрограде Керенский скучает по чужим квартирам, собирая посильные средства на борьбу за правое дело. Большевики же столицу в Москву перенесли. И Петроград стал тем, чем является сейчас. Курортным жизнерадостным городом. Собрав средства во имя свободы с обалдевших хозяев, Керенский переносит свои решительные действия в Москву.

10. КЕРЕНСКИЙ ПРИЕЗЖАЕТ В МОСКВУ! Где особо и не скрывается, не прячется по хазам да малинам, а, напротив, активно ходит в гости и встречается с авторитетными друзьями прежних веселых годочков. Вступает в милую организацию «Союз Возрождения России». Которая поддерживает самые теплые отношения с Антантой. Один из её лидеров – народник Николай Васильевич Чайковский ( «дедушка русской революции») в Архангельске возглавит Северное правительство под крылом интервентов.

11. Именно Союз Возрождения России и направил неугомонного Керенского за границу. Англичане смастерили для Керенского липовые документы на имя бывшего австрийского военнопленного. Сидней Райли ( самый раскрученный агент британской разведки) сопроводил Керенского в Мурманск. Чтобы не сбег по дороге и снова не вернулся с гастролями.

12. И Керенский уехал! Уехал! В Лондон. Бросил нас! Несгибаемый принципиальный человек. Но потом вернулся! КЕРЕНСКИЙ ПРИЕХАЛ НА КАВКАЗ! Внезапно и дерзко.

В зоне британской оккупации высадился с корабля. Дерзок и точен.

Арестовали его азербайджанцы только в Баку. Посмотрели на него. Вернули англичанам. И Керенский уехал! Уехал!!! Бросил нас!

Слава богу, насовсем.

(c) Д.Шемякин

https://vott.ru/entry/643532?cid=7867675 – цинк

Такого чудесного правителя России нас Ильич лишил.

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