 

Анастасия Решетова назвала причину закрытия второго бизнеса

09.11.2024, 11:15, Разное
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Знаменитая модель Анастасия Решетова закрыла второй бизнес в России. Недавно прекратила существование компания, выпускающая нижнее белье. Этому послужили не экономические потрясения, как предполагалось первоначально, а религиозные убеждения Решетовой.

Ее взгляды уже не совпадали с концепцией продвижения бренда, предполагающей использование провокационной рекламы с полуобнаженными моделями. В результате Анастасия объявила о закрытии компании, сосредоточившись на проектах, соответствующих ее нынешним убеждениям.


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