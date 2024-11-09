Анастасия Решетова назвала причину закрытия второго бизнеса

Знаменитая модель Анастасия Решетова закрыла второй бизнес в России. Недавно прекратила существование компания, выпускающая нижнее белье. Этому послужили не экономические потрясения, как предполагалось первоначально, а религиозные убеждения Решетовой.

Ее взгляды уже не совпадали с концепцией продвижения бренда, предполагающей использование провокационной рекламы с полуобнаженными моделями. В результате Анастасия объявила о закрытии компании, сосредоточившись на проектах, соответствующих ее нынешним убеждениям.