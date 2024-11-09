 

Судзуки проведет работу с премьером Исибой, чтобы Токио ответил на сигнал Путина

09.11.2024, 11:15, Разное
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В ходе выступления перед депутатами верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки призвал правительство страны пересмотреть свой подход к отношениям с Россией. Политик отметил, что президент Путин подчеркнул готовность РФ к восстановлению сотрудничества с японскими компаниями, несмотря на сложную ситуацию с мирным договором.

Судзуки подчеркнул необходимость отказа от прежней политики, проводимой под влиянием США, и установления новых дипломатических отношений с Россией, дружественной и соседней страной. Он выразил уверенность, что Япония должна проявить свою собственную позицию и начать новый диалог с РФ.


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