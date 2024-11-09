Мнение: Культура труда в СССР, неравенство людей по производительности и 200% вины

1. Вопрос низкой производительности труда пытались решать ещё в первые годы СССР. Ленин предсказывал, что именно производительность труда определит успех нового общественного строя. Так в итоге и вышло: производительность труда в СССР на порядок отставала от капиталистической, поэтому новый общественный строй проиграл.

При этом даже среди фанатиков-революционеров были умные люди, которые понимали, что техническая оснащённость производства — это ещё далеко не всё, так как мотивация сотрудников и культура труда как минимум не менее важны. К сожалению, их робкие голоса система в целом отторгала… В комментариях Pakhomov пишет (ссылка):



Угораздило родиться в городе Суздале такому человеку, Алексею Гастеву. Был романтиком, поэтом, профессиональным революционером.

После революции создал и возглавил Институт Труда. Освоил десятки рабочих специальностей. Активно изучал зарубежный опыт.

Занимался как вопросами мотивации трудящихся, эргономикой, организации производств.

В итоге в СССР его опыт оказался [совершенно] никому не нужен, его грохнули в 1930-х вместе с институтом. А вот капиталисты творческое наследие Алексея Гастева изучили и используют…

Товарищ Гастев мечтал привить советскому человеку немецкую культуру труда. Цитирую из его биографии (ссылка)

Гастев считал, что нововведение должно быть результатом внутренней эволюции самого производства. В ответ на потребности производства возникла новая дисциплина – социотехника, ориентированная на внедрение инновационных мероприятий и эффективных практических рекомендаций.

В отличие от Фредерика Тейлора, особо выделявшего систему и организации, и Генри Форда, сосредоточившегося на совершенствовании техники производства (c которым А. К. Гастев находился в регулярной переписке), Гастев акцентировал особое внимание на человеческом факторе, что он открыто и озвучивал в своей книге «Как надо работать», указав, в первую очередь, на отсутствие культуры труда у большинства советских граждан и необходимость её привития. Он считал, что главную роль в работе предприятия играет человек; эффективность организации начинается с личной эффективности каждого человека на рабочем месте — в частности, с эффективного использования времени”:

«Почему немец работает лучше русского? «Отгадка», вытекающая из десятков откликов читателей и коллективных обсуждений, материалы которых печатались в «Правде» и в цитовском журнале «Организация труда», сводилась к тому, что «немец», не знающий слова «НОТ», обладает тем, что автоматически обеспечивает ему рассчитанную организацию работы, — трудовой культурой. А нашему рабочему её надо ещё прививать. Именно прививать, а не проповедовать! Ибо культура в цитовском понимании — это не «начитанность», а сноровка, и воспитывается она не агитацией, а тренажем.»

Внедрением методики трудовых установок в практическую деятельность занимался Центральный институт труда (ЦИТ), созданный осенью 1920 года при ВЦСПС, в задачи которого входила научная разработка вопросов производительности труда и выработка способов наиболее продуктивного труда рабочих.

Важнейшее место в осуществлении методики трудовых движений отводилось инструктажу. С этой целью в ЦИТ были созданы курсы инструкторов, на которых готовились инструкторы по слесарно-кузнечному, станочному, монтажному и др. делам. Подготовленные инструкторы посылались на предприятия с задачей наблюдать за выполнением трудовых установок, инициировать разработку новых, более совершенных установок и прививать навыки постоянного улучшения действующих установок всем рабочим. В качестве объекта для изучения трудовых установок была выбрана элементарная операция — рубка зубилом и опиловка. Изучение этой операции длилось в ЦИТ три года, развернулось в 64 самостоятельные научные проблемы, но так и не было завершено. Недостатком концепции трудовых установок Гастева является слабая проработка самой методики трудовых установок, выбор слишком узкой основы исследования, ориентация на индивидуальность рабочего.

Гастев считал необходимым распространить трудовые установки не только на производственный процесс, но и на быт и общую культуру людей, называя их в этом случае уже не трудовыми, а культурными установками. Гастев стал соавтором идеи Пролеткульта.

В 1930-е годы в Японии был создан специальный институт по изучению опыта советской индустриализации. Этот институт выписывал все журналы, которые выходили в СССР на русском языке, посвящённые вопросам научной организации труда, психологии труда и управления. Все эти статьи тщательно изучались и огромное количество идей, подходов и технологий, разработанных в рамках Центрального института труда были заимствованы и творчески переработаны японскими исследователями. Идеи А. К. Гастева и О. А. Ерманского легли в основу бережливого производства.

Ошибка Гастева и прочих коммунистов понятна: «немецкая» культура труда невозможна без капитализма. Она, собственно, и возникла-то благодаря капитализму, многим десятилетиям или даже векам конкуренции, когда между собой конкурировали многочисленные немецкие княжества и города, предприятия и предприниматели. У них для повышения культуры труда был и весомый финансовый интерес, и жёсткая мотивация: если ты не будешь работать хорошо, твои клиенты уйдут к кому-то другому (и даже если вы всем цехом мастеров вашего города устроите картельный сговор и попытаетесь диктовать свои условия, то клиенты могут обратиться в другой город или вообще в соседнюю страну, до которой рукой подать).

В Советском Союзе было не так. Известная проблема советского производства состояла в том, что предприятие не могло ни избавляться от тех, кто работает плохо, ни награждать тех, кто работает хорошо. Сегодня в комментариях рассказывали историю из жизни: на неком советском предприятии уровень брака сложных деталей вырос до 90%. Начали разбираться, пошли по цехам. Выяснили, что на одном из участков дамы, работающие на сдельщине, пропускали операцию шлифовки, собирали для скорости детали без неё. На этом всё и закончилось — повлиять на работниц руководство завода не смогло…

На уровне выше система мотивации тоже не работала: как бы плохо советский завод ни работал, его всё равно не закрывали. Как итог, с культурой труда дела обстояли столь печально, что после распада СССР советский трудовой опыт считался недостатком: во многие фирмы сотрудников с таким опытом старались не брать.

Неудивительно, что разумные зёрна из идей товарища Гастева проще было внедрить капиталистам.

2. Предположение о причинах, по которым коммунизм не работает, высказывает Gosh100 (ссылка):



В основе коммунизма лежит концепция равенства людей.

Что вот мол, хорошо бы построить такое общество без денег и эксплуатации человека, где все будут равны: приносить пользу и работать в свое удовольствие и получать все блага какие они хотят в равной мере. Никто в таком обществе не будет напрягать других, командовать или как-то чем-то выделяться, все живут одной большой дружной семьей, потребляют и работают по совести – и вот так наступит всеобщее счастье и благоденствие.

Мне кажется, придумать такую чушь мог только ребенок или человек с детским мышлением. Который никогда не работал с людьми и не управлял ими. Да, я в курсе кем был Энгельс, но тем не менее.

Суть в том, что люди только с виду одинаковые, у всех вроде есть голова руки, ноги – но факту они [поразительным образом] отличаются.

Люди очень-очень сильно отличаются!

Я когда-то давно отбирал людей на несложную работу с офисной техникой и придумал такой тест: нужно подключить видеокамеру к компьютеру и вставить её в штатив. Это значит нужно просто воткнуть 2 провода (сетевой и сигнальный) и вставить в гнездо на площадке камеры, где снизу уже прикручена соответствующая площадка. Естественно, никто до этого никогда с подобным не сталкивался.

А я засекал время на секундомере. Казалось бы, что сложного – вот у тебя есть сетевой штекер – на камере есть такое же гнездо. Есть сигнальный S-video – на камере есть такой же. Причем очень отличается от других. Задача уровня вставить треугольное в треугольное, круглое в круглое. Ты просто находишь соответствующие гнезда и соединяешь их. Потом на штативе оттягиваешь рычажок вставляешь камеру и рычажок обратно. Всё просто и интуитивно понятно. Но не все могли справиться!

В какой то момент я даже стал вести статистику как справляются какие люди с этой нереальной задачей. Скажем так – мужчины с техническим ВО (типа Бауманки) делают это в пределах 30 секунд.

Мужчины просто с высшим образованием возятся минуту. Женщина с гуманитарным ВО может провозиться пару минут. Мужчины и женщины без ВО обычно вообще не в состоянии проделать эту манипуляцию даже за 5 минут. Может, за час бы справились, но я уже уставал ждать и прекращал это глумление. Я был поражён!

А самое главное что все это потом ровно так же наблюдается в работе.

Люди отличаются по производительности при прочих равных даже не в разы – на порядки!

То что сделает один крутой чел – не сделают и 10 недотёп или лентяев.

И что-то мне подсказывает, что их хотелки тоже могут нехило отличаться, как бы не ещё больше, чем их способности, и совершенно не в сообразности с ними. Это же так очевидно???

Коммунизм пытается всё это игнорировать и предполагает, что крутой будет выполнять работу за десятерых, а получать в десять раз меньше, например, просто потому, что ему ничего не надо. Ну типа ему так по кайфу. Коммунизм отвергает возможность для более способных, амбициозных или трудолюбивых иметь больше остальных и жить лучше тех, кто менее способен и так далее. Коммунисты почему-то считают несправедливым, что тот, кто много или лучше что-то делает, получает намного больше и живёт лучше. Коммунизм считает ужасно несправедливым, что кто-то придумал крутую вещь и нанял других её производить, а сам прохлаждается на курорте. Это, по их мнению, людоедские правила! Такого быть не должно – все люди равны и должны жить одинаково в любом случае!

Это всё равно что устроить олимпиаду – и награждать первыми местами всех участников, включая тех, кто даже до финиша не добежал.

3. В «Школе Капитализма» я рассказываю, почему в большей части проблем предпринимателя можно найти 200% вины. Эти 200% складываются из двух составляющих — к примеру, из 100% вины «несуна», который украл из цеха двигатель, и 100% вины самого предпринимателя, который позволил у себя двигатель украсть. Обратите внимание: я никого тут не оправдываю, в моей схеме несун тоже виновен полностью, на все 100%.



Цитирую из завершения статьи (ссылка):

Поручить сотруднику, партнёру или контрагенту что-нибудь важное, а потом отвернуться и забыть — дурная мысль.



Да, в России хватает порядочных до щепетильности людей. Однако их всё же не так много: без контроля со стороны большинство расслабляется. Кроме того, порядочность бывает разной. Один и тот же человек может 10 лет хранить вверенные ему ценности, но уже на второй месяц полностью забыть про ежедневный полив цветов в офисе.



В общем, по умолчанию разумно считать, что без вашего надзора всё покатится по наклонной. Если лениться, позволяя другим поступать неправильно вне поля вашего зрения, легко запустить механику грабель: вы наступите на грабли, грабли ударят вас по носу, но злиться вы будете не на себя, а на грабли, как на кинетического виновника ваших бед.



Это не значит, разумеется, что контроль должен быть тотальным. Это значит, что небольшие деньги или усилия, потраченные на контроль, обычно окупаются. К примеру, если вы что-нибудь строите, поручите кому-нибудь приезжать раз в день на стройплощадку и фотографировать текущее состояние работ. Также пропишите в договоре штрафные санкции за срыв сроков. Сделать это несложно, даже если вы строите или ремонтируете что-нибудь маленькое, а мотивацию строителей такие меры поднимают сильно.



Также это не значит, что я оправдываю грешников тем, что кто-то своей беззаботностью толкнул их на грех. Не оправдываю ни в коем случае — просто рассказываю о причинно-следственных связях, не углубляясь в моральные и юридические вопросы. Как сказано в Притчах Соломоновых, «благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперед, и наказываются».