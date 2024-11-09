Мнение: Путин напоил россиян кофе, накормил мясом и обеспечил картофелем





1. В позднем СССР пили в 10-30 раз меньше кофе, чем в капиталистических странах. Только Владимир Путин сумел наконец-то превратить русских в кофеманов (ссылка, график 1, график 2):

До Путина в России кофе почти не пили. Коммунисты жили бедно и пили кофе мало раз в 10 раз меньше, чем сейчас. Причем почти весь кофе выпивала коммунистическая номенклатура. Зять Брежнева Чурбанов писал: “Брежнев начинал свой день с чашки кофе” <…>. На каждого жителя СССР приходилось всего полграмма кофе в день. На чашку кофе надо 12 грамм. Итого на советского жителя приходилась 1 чашка кофе в месяц <…>

В кризис 1998 стало вообще не до кофе, упали на уровень потребления чуть лучше сталинского.

И вот пришёл Путин, и начался кофейный ренесcанс в России.

Потребление уже достигло 2 килограмм кофе в год на человека, это примерно уровень Австралии. В среднем в западных странах выпивают примерно по 4 килограмма кофе в год. К примеру Япония.

Есть там и рекордсмены, 12 кило кофе выпивают в Финляндии, 6 кило в США и в Германии.

Но одно дело сравнивать растущие 2 килограмма кофе с американскими 6-ю. Другое дело сравнивать советские 200 грамм кофе в год с остальными.

С одной стороны, кофе в СССР не рос — или, точнее, рос плохо. Однако кофе не выращивают ни в Европе, ни в США, но там всё же находили возможность его закупать у производителей из тропических стран. Миф о якобы чайной культуре, согласно которому россияне чуть ли не на генетическом уровне кофе не любят, тоже развеян: как только Путин сделал кофе доступным, мы немедленно начали его пить.

Из интересного: в СССР вместо кофе народ иногда был вынужден пить цикорий и различные суррогаты: к примеру, кофейный напиток «Золотой колос» или кофейный напиток «Арктика». Кстати, приобрести «Золотой колос», который делается из ячменя и ржи, любители СССР могут и сейчас.

Теоретически и в СССР можно было выстроить очень комфортную среду. Кофейни, парикмахерские… всё это технически несложно открыть. Но зачем государству тратить ресурсы на комфорт граждан, если можно пустить их на более интересные номенклатуре цели — например, на безвозмездную помощь какой-нибудь африканской стране в рамках «социалистического сотрудничества»?

Власти капстран были циничнее: они поставляли оружие и прочие товары в страны третьего мира не бесплатно, а за деньги. За эти деньги они покупали в странах третьего мира, например, кофе…

2. Тем временем Россия постепенно становится ещё и мясоколонкой (ссылка):

Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.

«Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире», — подчеркнул глава правительства.

Путин не только впервые в истории напоил россиян кофе, но и накормил мясом (ссылка):

По информации экспертов, в 2023 году в среднем в РФ съедали по 80,8 кг мяса на человека. Рекомендованная норма Минздрава составляет 74 кг. При этом среди федеральных округов в тройке лидеров по среднедушевому потреблению — Центральный (87 кг), Северо-Западный (81 кг) и Южный (79 кг). В крупнейших городах страны — в Москве и Санкт-Петербурге — показатели составляют 82 и 78 кг соответственно.

«Большинство россиян достигли или уже превысили рекомендуемый уровень потребления мяса. В тех округах, где еще есть потенциал роста, показатели уже очень близки к нормативам и в последние годы стабильно растут. Среди самых перспективных с точки зрения развития мясного производства макрорегионов я бы выделил Дальний Восток и некоторые республики Северного Кавказа. Однако, как показывают наблюдения, в этих же округах высокие уровни потребления молочных и других продуктов, то есть питательные вещества дополнительно извлекаются из других источников», — рассказал Дальнов.

3. Также Россия вышла на самообеспечение картофелем (ссылка):

Россия по итогам прошлого года впервые с 2015 года вышла на полное самообеспечение картофелем, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. <…>

Среди семи основных продуктовых категорий Россия полностью обеспечивает внутренние потребности еще по двум группам: по мясу — на 101,7 процента, а по рыбе — 152,9 процента.

Самообеспеченность по яйцам составляет 98,6 процента. А вот по молоку и овощам и бахчевым культурам она значительно ниже — 86 процентов и 89,1 процента соответственно.

Меньше всего собственное производство в России покрывает потребление фруктов и ягод — в прошлом году показатель достиг лишь 44,6 процента.

Что касается рыбы, у нас её вылавливают и производят на фермах гораздо больше, чем потребляют россияне, разница идёт на экспорт. Но общий уровень потребления рыбы в России низкий по сравнению со многими другими странами, и вот тут, как раз, вероятнее всего, дело не в доступности, в именно в утраченной после революции 1917 года культуре потребления. Ранее мы с вами это обсуждали (ссылка).

Картофель является дешёвым продуктом — он был крайне важен в 1990-е, но по мере перехода россиян на более дорогие и полезные продукты (мясо, овощи), популярность картофеля снизилась. Вместо него во многих местах стало выгоднее выращивать другие культуры, идущие на экспорт или на корм для скота, а картофель было проще закупать в Белоруссии, Израиле и в сами понимаете какой стране. Очевидно, теперь возможностей для таких закупок стало меньше (или просто урожаи пошли хорошие, значительно перекрывающие упавшее потребление).