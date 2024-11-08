Мнение: Письмо: “Хотела плакать от этой черты”

Ну вот парочка казанова и белоснежка, вам для примера.

ernestosto

Добрый день!

А, 26 лет, работала со мной на объекте, знакомы около 9 месяцев. Двое детей от разных мужчин (старше нее лет на 15), на момент устройства к нам на работу, была в отношениях около 3 месяцев с П, он младше нее на пару лет.

Но иногда проскальзывает “мы давно вместе” (то есть она общалась паралельно с ним и с мужем)

Очень общительная, красивая, по-началу было непонятно у нее стиль такой, или она флиртует и хочет продолжения.

Я замечал, что иногда она ведёт себя слишком раскрепощенно, для девушки в отношениях, в эти моменты она обычно говорила, что П достал ее с ревностью (а я думал про себя “вот бедный”, думая, что понимаю его состояние).

Мы с А уже продолжительное время видясь на работе пили вместе кофе, сблизились, много смеялись, и рассказывали что на душе, иногда она открывалась на очень личные темы и я видел слезы на ее глазах.

П ревновал ее ко мне, пару раз даже заезжал “выпить кофе”, хотя мы вовсе не друзья с ним.

А говорила, что он ревнует, говорит что со мной она лёгкая и веселая в общении, а с ним тяжёлая.

Однажды она проговорилась нашей общей коллеге, что иногда встречается с бывшим в отелях, когда понимает что соскучилась.

С П они часто ругались, на почве его ревности, так же часто она описывала его как дикаря, который говорит грубости и обращается с ней не очень, умалчивая о своих собственных действиях.

(П отличается от автора так же сильно как КСЖ с большой Ж, рапаны и некоторые рыбы, отличаются от казанов. Опишите эти отличия)

И вот дней 10 назад они сильно разругались, он уехал и через пару дней вернулся, но это уже видимо по привычке, потому что далее их отношениях совсем расклеились.

В этот же момент меня переводят на другой объект, и А в переписке пишет, что скучает по мне и хотела бы видеться чаще.

Наше общение стало приобретать романтический окрас , она выглядит как влюбленная, я осознал, что она вкладывает много эмоций в общение, ее значимость растет для меня.

(Автор немного тормозит, но исключительно из-за П и его ревности. Это единственное, что останавливает казанов обычно. Точнее не останавливает, а заставляет тормозить физическое сближение. Одновременно они включают чары. Используют тот самый флирт и душевное сближение, чего не умеют онегины, рапаны и даже рыбы)

И попытался как-то выровнять эту разницу, сделав признание при встрече, обнял и поцеловал в щеку. Коллега мне сказала, что А постоянно говорит обо мне, и возится с моей кофтой, то надевая ее, то обнимая.

(Почему казановы всегда окружены подружками и помощницами, которые помогают им? Причем сами эти подружки могут симпатизировать казановам, но все равно помогают)

На следующий день мы встретились на объекте, она задержалась, чтобы побыть со мной, в конце мы поцеловались в губы и обнимались несколько минут.

Вчера утром мы договорились выпить кофе вместе (в офисе есть пустующий кабинет), целовались, обнимались, она дала понять, что с П покончено. Говорили о работе, о чувствах и немного о сексе. Она сказала что у нее “дни” и мне придется немного потерпеть и мы разошлись, я на работу, она домой.

У меня проблемы на работе (задержки зарплат серьезные).

Днём я ей вскольз написал, что возможно уволюсь, потом я позвонил другой коллеге – К, с которой знакомы несколько лет и попросил совета со стороны, т.к. был на взводе и хотел настроиться на разговор с руководством.

(Еще одна подружка, которая помогает не только в личной жизни, но и в работе. Что заставляет помогать?)

Через пару часов мне написала А, с обидой что я не поделился своими проблемами на работе с ней, а только с К, но я объяснил ей ситуацию.

Мы переписывались часа 3, она написала много хорошего, что я могу рассчитывать на нее, в плане денег и другой помощи (если я всё-таки уволюсь), я поблагодарил, написал что очень ценю. Денег я точно не попрошу, проблема в выборе дальнейшего пути.

(Главное – не брать денег. Лучше уж – у других помощниц. Белоснежки могут быть очень щедрыми, но ничего не фрустрирует их так, как необходимость давать мужчинам деньги. Хотя в паре Б и К такое происходит часто и от этого всегда разлад. Понятно почему часто и почему разлад?)

Ещё она написала, что позвала бы жить к ним, но собирается делать ремонт (я подумал что не против поучаствовать, без переезда, но так и не написал об этом пока). Так же я переживаю, что для детей будет стресс мое такое быстрое появление в их доме.

В разговор о работе она вставила “у тебя хорошо получается делать вид, что ты не понимаешь что происходит, используй это в данной рабочей ситуации”

Я – 😂 это камень в огород?

А – это хорошая черта 😽💋 но я настойчивее чем твоя черта характера

Я – думаю, это не всегда и не везде полезная черта

А – Ну я хотела плакать 😂 от этой черты

Я – Прости меня

дальше она рассказывает как они с К обсуждали то, что я сначала поцеловал ее в щёчку и обнял, а на следующий день в переписке был холоднее

Я – Очень скучаю по тебе

А – Я тоже по тебя скучаю

А – Я почти весь день спала но и сейчас хочу спать но пока рано еще попозже лягу

Я – Устала? (Подумал купить ей поход в спа)

А – Да нет от чего

А – Я только на вождение ходила и всё ничего не делала даже

Я – Можно морально уставать

В любом случае грузишься чем-то

А – фото ( поставил сердечко)

А – Сижу пока у дочки в комнате скоро пойду спать

Я – 😘😘

А – Ну да, я никогда не показываю как себе чувствую эмоционально, считаю себя больше позитивным человеком

Я – Спят уже дети?

Я – Позитив это маска)

А – Только О, у нее тихий час уже к 19.00 начинается 😂 Д нет он поздно ложится

Я – О просто много дел переделывает)

А – Да 😂 это про нее

А – Если быть точнее он никогда не ложится пока не получит

Я – У Д на фотке взгляд такой взрослый

А – Взрослеет по-немногу

А – Уже пора, в школу уже идти на будущий год

(Тут я пропустил, надо было ещё написать про Д)

Я – Корона крутая (на фото О на утреннике)

А – Спасибо

Я – Но она явно чем-то недовольна 😂

А – Конечно она каждый день с утра такая

А – Ты завтра выходной или выйдешь?

Я – Выходной

А – Что будешь делать?

А – Отдохнешь хоть немного

Я – Посплю часа 3, а там посмотрим, может встретимся?

А – Конечно поспи обязательно нормально не три часа это все сказываться и копится на здоровье на всем фоне! Да в течении дня спишемся получится увидимся 💋хочу тебя целовать

– Ага. Я сильнее хочу, во все сладкие места)))

– Вот видишь ты уже раскрепощаешься 💋😽😂

– Я тебя перестаю узнавать 😂

– Валенок, но быстро учусь))

– Ты лучший

(Он и правда довольно хорош. Проанализируйте диалог)

Я влюблен в нее, она тоже, но боюсь все испортить, либо попасть в треугольник.

P.S

Я немного волнуюсь. Напишите пожалуйста, на что мне обратить внимание, где много искажений

(Ответьте сами автору)