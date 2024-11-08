Мнение «аналитика»: О бомжах каких-то… Европа теперь точно на пути к полному π-цу?

Однажды в приличный европейский городок, где часто отдыхают солидные туристы со всего мира и сорят деньгами на радость местным жителям, притащилась пара каких-то бомжей. Он и она. Вот эта подозрительная бомжеватая парочка на заглавном фото.

Немудрено, что люди были недовольны…

Этакие всех туристов распугают.

Он, похоже, сиделец, долгие годы злоупотреблявший чифирем. Отчего в 56 выглядит даже не на 65, а гораздо старше.

Она так и вовсе алкоголичка, наверное. Ей всего-то слегка за «полтос», а с виду все 70+.

Вызвали полицию — но по документам у них всё оказалось в порядке. Не за что выдворять из города. И тогда жители начали в них кидаться всяким мусором.

Что было напрасным, как оказалось.

Потому что валенсийский городок Пайпорту посетили… король и королева Испании.

Жители, конечно, сконфузились немного. Но не сильно. И предъявили монархам, что их тачка перекрыла какую-то важную дорогу, отчего возникла пробка и прочие неудобства людям. Филипп и Летисия спорить не стали. Извинились и удалились восвояси.

Но это же π-ц вообще-то? Кто ж так монаршьи визиты организует? Хоть бы у нашего поучились, как с людьми простых профессий встречаться…

Вот! Всё чистенько, аккуратненько, гладенько. И «рабочие» эти ФСБ пятикратно проверены. И на прицел снайперами ФСО взяты. И охранники СБП рядом. Лепота!

И куда только эта Европа катится?

К окончательному π-цу?

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