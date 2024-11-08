 

Комитет РАН по биоэтике раскритиковал эксперимент сколковских учёных, научивших зайца курить

08.11.2024, 19:33, Разное
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Российская академия наук направила в редакцию журнала
«Этология и зоопсихология» требование отменить публикацию статьи «Инновационный
способ обучения абиссинского зайца табакокурению». Комитет по биоэтике счёл
неэтичными как методы, так и результаты исследования.

Зайца восточноафриканского вида Lepus habissinicus учили курить в течение трёх лет. В эксперименте участвовали сразу две лаборатории сколковского биомедицинского кластера. Одна из них непосредственно
обучала зайца, а другая конструировала приспособления для курения, подходящие для
подопытного животного. Специалисты совместно вели наблюдение за здоровьем и
психологическим состоянием подопытного. Цель эксперимента была достигнута – заяц по кличке
Фемоной пристрастился к табаку. Но в РАН результат не считают положительным.

«Нас не устраивают ни цели, ни методы, ни результаты работы
наших коллег из Сколково. Животное вовлекли в бессмысленный эксперимент, целью
которого было нанесение вреда его здоровью. В процессе принуждения к курению к зайцу
применяли физическое насилие, беднягу попросту били. Это недопустимо! А
главное, совершенно непонятна конечная цель эксперимента» – говорят в комитете по биоэтике.

Участники исследования категорически не согласны с
претензиями комитета – они напомнили, что поиск эффективных методов принуждения
живого существа к бесполезным и даже вредным для него действиям имеет огромный
практический потенциал. В будущем подобные опыты проведут на высших
приматах, а затем и на «иных представителях семейства гоминидов».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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