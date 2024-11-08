Рупор кремлевской пропаганды: Надежда Савченко обвалила фронт на Донбассе
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Если помните еще Надежду Савченко, ведь помните?
Безуглая обвинила Надежду Савченко в организации обвала фронта ВСУ на Донбассе в районе Очеретино.
В сети появилась информация, что Надежда Савченко воюет как командир роты в одной из бригад ТрО ВСУ. Как мне стало известно, именно ее самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения повлек за собой «эффект домино» прорыва в Очеретино, что запустило каскадные процессы формирования наступления россиян на Покровск.
Обратите внимание на рацию, которую использует Савченко, это именно тот вариант, который легко прослушивается россиянами.
Прошу Службу безопасности Украины обратить внимание и подробно исследовать деятельность Савченко в ВСУ.(с)
"Торпеда Путина" сработала.
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Источник: Colonel Cassad
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