Мнение: Письмо: “Почувствовал себя по-настоящему счастливым”

Этот автор нам уже знаком. Не мармеладка, но шоколадка.

Помните его?

rittersportnl

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам огромное за разбор моего предыдущего письма!

https://evo-lutio.livejournal.com/1695066.html

Мне очень это помогло в понимании себя.

Я себя раньше определял как КСЖ с большой К, т.к. я всегда всю жизнь был в моногамных отношениях, и честно старался там не изменять (и почти всегда получалось), хотя девушки мне всегда сильно нравились. Но когда Вы меня продиагностировали как казанову, то всё сразу встало на свои места.

(КСЖ с большой К полигамны не меньше казанов. И те, и другие могут не изменять. У казанов практически не бывает аддикции к сексу, поэтому справляются с собой они даже легче, чем КСЖ, особенно рапаны, у которых аддикция к сексу часто бывает. Поэтому разница не в количестве партнерш и даже не в самоконтроле. А в чем?)

Я стал много читать ваши статьи по описанию этого типа, и действительно очень много находил про себя, в том числе и то, что до этого иногда в себе отрицал.

Осознал, например, что все мои увлечения девушками за время отношений с А. в каждом случае была пусть и небольшая, но влюбленность. Правда, само влечение я уже несколько лет назад перестал отрицать, я просто принял это как часть моей природы, но влюбленностью я это всё ещё тогда не называл. Раньше мне всегда казалось, что если любовь – то она должна быть обязательно одна, как в книгах пишут и про что фильмы снимают, но только сейчас я осознал, что для меня это просто не работает. Ваши комментарии о моём прошлом письме тоже очень сильно во мне отозвались. И про самореализацию через флирт, и про переход влюбленности в дружбу и обратно, и про “не встретил пока никого лучше”. Последнее у меня вообще всю жизнь было, уже с конца школы была мысль: “как круто было бы встретить такую девушку, чтобы больше не думать о других”.

(Это действительно круто и это то, что мы обсуждали в ТГ. Полигамия занимает слишком много места в жизни, не дает углублять отношения и вредит родительской роли, не дает жить в любви с матерью своих детей. Но дело конечно не во встрече “особой девушки”, а в изменениях изнутри. Казанове нужно сформировать хорошие границы или прокачать земные ресурсы, чтобы полигамия стала для него не актуальной, энергозатратной и не интересной)

Незадолго до публикации моего предыдущего письма А. двумя руками взялась за организацию свадьбы, и уже вела переговоры с организаторами. Я понял, что точка невозврата приближается со стремительной скоростью, и что пора уже реально жать на тормоза. Мы-таки поговорили с А., и я ей сказал про все свои сомнения: что я сомневаюсь в свадьбе и в наших отношениях, потому что было очень много всего плохого, и мы эти проблемы так толком и не разрешили.

Она плакала, много извинялась за наши ссоры на почве ревности, говорила, что не хочет меня терять. Я сказал, что мне нужно время подумать и разобраться в том, что я чувствую.

Вообще, основной целью этого разговора было выгадать время: у нас была запланирована поездка в Португалию, и я хотел все серьезные разговоры перенести хотя бы на момент, когда мы вернемся. Более-менее получилось. До отпуска мы были оба сильно заняты, и поэтому сильно отношения не выясняли, но, когда дело дошло до поездки, мы начали этим заниматься прямо в аэропорту. Разговор с паузами и размышлениями с обеих сторон продолжался часа 4, закончилось это тем, что я сказал, что мне еще нужно время чтобы определиться, и что я надеюсь сделать это до конца отпуска.

До конца мы, в итоге, не дотянули.

Сперва пару дней всё было нормально, мы жили с группой других людей и проводили время с ними вместе. Но потом как-то вечером мы пошли гулять сами по себе, вдвоём, и А. снова начала расспрашивать про наши отношения, и про то, как я себя чувствую. Так как мне уже порядком надоели все эти расспросы, я уже напрямую ей ответил, что считаю, что нам лучше расстаться, и что она может найти кого-то более подходящего себе, кто будет любить только её и не отвлекаться на других, кто будет хотеть завести семью и детей, к чему я сейчас не готов. Она плакала, и для нее это было очень тяжело. Говорила, что хотела прожить со мной всю жизнь, что она “меня выбрала”. Что ей будет очень пусто и плохо без меня. Спросила, не хочу ли я женится именно на ней или в принципе, я сказал, что и то, и другое. И что я не чувствую себя счастливым в наших отношениях.

Мы кружили по городу, она хотела уйти, я её догнал. Снова говорили. Она сказала, что мы оба будем потом жалеть, я сказал “наверное”. Разговор продолжался пару часов, и я уже не помню всех деталей, но всё было об одном и том же. Но несмотря на то, что я говорил, что “нам лучше будет по-отдельности”, я не озвучивал это как моё окончательное решение, я все ещё говорил абстрактно. Не знаю, почему, но мне было сложно разорвать отношения.

Мы вернулись в номер уже ночью. И тут мне пришла в голову замечательная идея дать ей прочитать моё предыдущее письмо к Вам. Я предпочитаю в конце говорить всю правду, и здесь я решил, что хуже уже всё равно не будет, тем более что она и так знала всё, что я там писал, мы всё многократно обсуждали. Но я ошибся. По ходу чтения письма А. становилась всё злее и злее, и когда она дошла до фразы “я её уже больше не люблю”, и “она не та женщина, с которой я хочу прожить свою жизнь”, она сказала “можешь искать другую квартиру, ты переезжаешь” (мы оговорили до этого, что в случае чего съезжать буду я). В итоге, напрямую ее бросить у меня не хватило духу, но зато получилось сделать так, чтобы она сама меня бросила.

(Это он зря сделал. Понятно, почему?)

На следующее утро она уехала в Лиссабон и улетела домой на несколько дней раньше. Я, следуя плану, остался до сёрфить конца отпуска на побережье. Через пару дней после расставания она опубликовала очень эмоциональный пост в Инсте о том, что мы расстались, и потом написала мне длинное письмо (что для нее вообще не очень характерно), где помимо прочего сказала, что никогда больше никому не позволит так морально издеваться над ней, как это делал я, что показывать письмо с моим изложением событий было тоже очень жестоко, и что она хочет, чтобы я навсегда исчез из ее жизни. За пост в Инсте я ей даже благодарен, потому что мне написали много друзей с предложением помощи и поддержки, и в итоге у меня нашлось, у кого перекантоваться, пока я не снял свое жилье. Когда я вернулся домой, я сразу же собрал вещи и переехал к другу, а потом и на свою временную квартиру.

(Расстаться надо было экологично. Получилось плохо. Однако, нельзя не признать, что жениться на этой девушке, было бы еще хуже. Казановы с хорошей самооценкой всегда понимают, что в качестве мужей они – не подарки, поэтому им не жаль брошенных девушек. Однако бросать жестко и бросать в ссоре – не экологично и вредит собственному полю. Как он должен был расстаться?)

Мы с А. потом ещё виделись через пару недель после расставания, она мне вернула какие-то вещи, и мы даже поговорили. Выяснилось, что сперва ей было очень тяжело, но недели полторы спустя она уже тоже наслаждалась своей свободой. Потом я видел ее еще раз 2 недели спустя, она казалась весьма радостной, и мы смогли почти нормально поговорить.

У меня даже появилась надежда, что когда-нибудь мы сможем снова хорошо общаться. Не то, чтобы мне это было сильно нужно, но мне всегда грустно терять людей, особенно тех, кто были мне близки. Но когда я мы встретились на прошлой неделе, на вопрос “как дела?” она сказала “нормально”, сразу развернулась и ушла. По-видимому, контакт со мной до сих пор причиняет ей боль, и, похоже, мне уже и правда стоит оставить ее в покое и больше не мучить.

(Думаю, это не боль. Сначала ей было больно, потом она испытала облегчение, а теперь она злится на себя, за то, что цеплялась, и на него – за обман. Этот хвост можно компенсировать, если при встрече с ней, если будет возможность, объяснить свое вранье тем, что такую красивую, хорошую и умную девушку очень сложно оставить и что он до сих пор скучает по ней и благодарен ей за многое. Специально это писать не надо, только если сложится ситуация, можно сказать. А пока – просто осознать, что это так, хвост уменьшится)

Первое время после расставания еще было тяжело и грустно. Грустно было скорее оттого, что не получилось, хотя мы оба приложили много сил. Еще накладывалось ощущение нестабильности в жизни: через несколько месяцев у меня закончится рабочий контракт, вместе с ним и виза, надо будет снова искать жилье (нынешнее – временное) и вообще как-то обустраивать свою дальнейшую жизнь.

Отношения с А. как раз давали запасной вариант в случае плохого развития событий, однако, желания возвращаться в эти отношения у меня нет совсем, свобода для меня гораздо важнее. Несколько недель спустя стало лучше, я перестал сильно заморачиваться насчет своего будущего, тем более что на тот момент настоящее было не так уж и плохо, я стал жить один, наконец-то смог самостоятельно распоряжаться своим временем и планами, общаться с кем хотел, и в целом стал наслаждаться своей свободой и независимостью. Примерно в то же время мы встретились поговорить с моей хорошей подругой К.

(Он действительно высвободил энергию, поскольку бояться и врать противоречит самоуважению. Можно сказать, что он расправил плечи, позволил себе делать то, что он хочет. И это положительный момент. А отрицательный заключается в том, что благодаря неэкологичному расставанию и довольно большому хвосту, он сейчас начнет растить корону и ЗВ. Хвост в поле заставляет испытывать тревогу, дискомфорт и, чтобы справиться с тревогой, приходится либо осознать хвост, либо искажать рефлексию и самооценку)

Я, К. и ее муж Т. все вместе поем в одном хоре. Мы начали хорошо общаться с К. примерно год назад. Т. я тоже хорошо знаю, и отношусь к нему с большой симпатией, хотя мы с ним и не так близки, как с К. Они оба старше меня примерно лет на 10, им 38-39, они женаты уже 14 лет, у них трое детей. Несколько лет назад они начали практиковать свободные или «этические немоногамные отношения», как это называет сама К. Это одна из самых счастливых пар, что я видел, даже через столько лет они относятся друг к другу с большой нежностью и видно, что очень любят друг друга. Потом, правда, выяснилось, что и у них тоже довольно много проблем.

(Очень счастливы, но много проблем. Почему у него противоречие?)

Когда мы встретились с К. полтора месяца назад, я сперва ей обстоятельно рассказал про всю нашу историю с А., а потом начал расспрашивать про их свободные отношения. Мне самому было очень интересно это попробовать, и хотелось понять, как это получается организовать у других людей.

(Почему автору захотелось не просто много партнерш, а именно свободные отношения с одной партнершей, как думаете?)

Она сказала, что сперва они начали с парных свиданий, потом перешли к одиночным, но при этом если свидание одиночное, то они встречались одновременно. Самое главное в их отношениях – это полная открытость и доверие, они знают партнеров друг друга, они все друг другу рассказывают, и что особенно важно потом после свидания найти снова контакт с основным своим партнером. В начале было тяжело, и ей, и ему, но потом они адаптировались, и все стало хорошо.

И, да, именно К. была инициатором их свободных отношений. В этот момент я окончательно понял, что передо мной белоснежка. Т., судя по всему, КСЖ; насколько я его знаю, он моногамен в любви, очень сильно любит К., и в свободные отношения он вступил именно из-за К., я сомневаюсь, что ему самому это было сильно надо. Хотя какие-то симпатии к другим девушкам он испытывал и до этого.

(Она не белоснежка, а белладонна)

За этими разговорами мы прикончили бутылку вина, сели ближе, стали касаться друг друга, и я ее поцеловал. На самом деле, то, что в тот вечер что-то будет, было понятно уже за несколько дней до встречи всем нам троим. К. потом сказала, что я ей давно уже нравился (но она ничего не делала, потому что я был с А.), и что, если бы я не проявил инициативу, она бы сделала это сама. В итоге мы провели прекрасный вечер, и потом она сразу все рассказала Т., когда вернулась домой. Секса не было только потому, что это не было оговорено с Т.

На следующий день они вдвоем обстоятельно поговорили, и, в основном потому, что Т. хорошо меня знает и хорошо ко мне относится, нашей связи с К. был дан зеленый свет. Мы с К. тоже немного обсудили наши отношения, договорились, что можем встречаться и с другими людьми тоже.

Я в голове почему-то нарисовал себе иллюзию, что буду только я и Т., который по умолчанию у нее на первом месте, и оказался не готов, что у нее будет свидание сразу же на следующий день уже (заранее спланированное). Но я быстро отследил свои иллюзии, осознал, как глупо было рассчитывать на то, что кроме нас двоих больше никого не будет, и сразу стало все нормально. Сам я в тот же день написал В. (девушка из прошлого письма).

Надо сказать, что в самом начале отношений с К. у меня было только любопытство. Мне хотелось попробовать что-то новое, посмотреть изнутри на свободные отношения в качестве второстепенного партнера, исследовать себя и свои чувства в этом плане. Однако уже через пару дней я почувствовал, что начинаю влюбляться.

(Автор думает, что отказался от ревности как от “глупых иллюзий”, а на самом деле вытеснил ревность к Т и начал его обесценивать. Кто понимает этот механизм?)

Это было настолько прекрасное чувство! Уже давно забытое, потому что я не давал себе волю все 4 года, и, господи, как же мне этого не хватало! Какое же счастье было чувствовать то, что я чувствую, и не испытывать за это вину! Я почувствовал также, что я снова становлюсь самим собой.

(Автор вышел из отношений, где он плюсовал, и влюбился. Рост влюбленности – приятное чувство для человека любого типа)

За все время наших отношений с А. мы настолько сильно старались адаптироваться друг под друга, что в конце я уже отчетливо чувствовал, что я уже живу не ту жизнь, которую я хочу жить, и что в какой-то степени я потерял себя. А здесь я стал снова становиться собой, и это совпало с начинающейся влюбленностью (а может, и было ей вызвано), и я почувствовал себя по-настоящему счастливым. Таким счастливым я себя не чувствовал уже много лет, и в тот момент в моем сердце было какое-то невероятное количество любви ко всему миру в целом…

И всю эту любовь я направил на К. Я просто отпустил себя и разрешил чувствовать на все 100%. И что было неожиданно, она ответила мне в той же мере, хотя я ничего не ждал в ответ. Мне просто было важно дарить свою любовь.

(По поводу меры автор сильно ошибается)

Мы не виделись неделю, но очень активно переписывались. За это время чувства разгорелись настолько сильно, что по итогу этой недели мы на уже признавались друг другу в любви. Она сказала Т., что у нее есть ко мне чувства, он напрягся, но все-таки был не против того, чтобы мы продолжали (здесь очень сильно помогло то, что мы давно знакомы, и что он хорошо ко мне относится). Только попросил нас притормозить, потому что развитие чувств с такой скоростью у них обоих было только один раз в жизни: когда они встретили друг друга, – и это его очень пугало.

Всю ту неделю я параллельно переписывался с В. Оказалось, что она до сих пор заинтересована во мне, хотя прошел уже год с тех пор, как мы виделись. Но когда я увидел, что она до сих пор заинтересована и вообще очень доступна, я сразу в значительной степени потерял интерес, особенно на фоне моей растущей влюбленности в К. Но мы все равно договорились встретиться с В. в субботний вечер на кофе.

(Доступность В не охладила бы его, если бы он не был так сильно влюблен в К. Ему хочется быть только с К. К – хитрая и опытная. Кто видит ее приемы? А цель?)

При встрече она сама сразу же взяла меня за руку и начала гладить. Это было внезапно даже для меня, но я не стал уклоняться. Через некоторое время мы уже целовались, и после этого я ей сказал, что я сейчас нахожусь в свободных отношениях, и что я люблю другую женщину, но что, если В. хочет, мы можем хорошо провести время.

После отношений с А., где мне столько времени приходилось скрывать и недоговаривать, я уже больше не мог, мне было необходимо говорить правду. В. сказала, что ей это не подходит, и мы пошли обратно. Постояли в обнимку, прощаясь, поговорили, и как-то так получилось, что снова начали целоваться. Потом я уговорил ее ехать ко мне домой, себе и ей пообещав, что не буду склонять ее к сексу. Я хотел, чтобы в этот период моей жизни К. была у меня первая. Дома В. рассказала мне, что в ее юности у нее была очень серьезная травма сексуального характера (я не буду здесь ее описывать), и то, что она мне рассказала, был просто полный п…ц. Но для меня все сразу встало на свои места. Я понял, почему она так доступно себя ведет, и увидел, что она просто ранимый ребенок, которому нужны любовь, ласка и светлые и добрые отношения, чего я не был готов ей дать.

Однако, я попытался хотя бы в моменте дать ей ту любовь и нежность, на которые я был способен. Это было не самой лучшей идеей, потому что всё закончилось, конечно, сексом.

Наутро мне было психологически довольно фигово, я чувствовал себя очень грязно, и мне хотелось, чтобы она просто уже ушла. Я спросил, как она себя чувствует, она сказала, что «ужасно», но при этом продолжала счастливо улыбаться, обнимать меня и целовать все утро.

То же самое было и вечером до этого, она все время тоже посылала мне смешанные сигналы, когда говорила, что не хочет иметь со мной дела, но при этом охотно целовалась. Потом она ушла, и вечером мне написала, что больше не будет со мной общаться, так как встречаться со мной она не хочет, а друзьями мы больше быть не сможем, потому что ее слишком сильно ко мне тянет. Оно и к лучшему, на самом деле, если бы мы продолжили общаться, я бы все равно не знал, что с ней делать, и скорее всего слился бы сам.

(Не слился бы, а опять накосячил. Почему автор чувствует себя “грязным”?)

Меня после этого довольно сильно плющило психологически. Я не сдержал обещания, данные себе и В., по сути, я просто использовал девушку, да еще и с таким тяжелым прошлым.

(А где же его “польза”? Что он путает с “использованием”?)

Еще и с К. накосячил: я написал ей ночью, что В. остается у меня, и что я смогу с ней связаться только днем (мы договаривались, что свяжемся утром, чтобы снова установить контакт друг с другом). Само свидание было заранее между нами оговорено, К. немного переживала но, в целом, все было нормально.

От моего сообщения она проснулась, ее первая реакция была «нафига ты мне пишешь, я не хочу знать подробности онлайн», больше не смогла уснуть, и смогла потом прийти в себя только после несколько часов прогулки под Раммштайн. Когда она поняла, что я просто хотел написать про время связи, но сделал это очень криво, ее отпустило. И потом днем она приехала ко мне, за что я ей очень благодарен, мы смогли поговорить, и мне стало лучше. В итоге, успокаивала она меня, хотя по идее все должно было быть наоборот. Меня на тему этой истории еще пару дней шатало, потом все стало нормально.

(Какие приемы использует К?)

Через неделю мы с хором поехали на фестиваль на выходные, и мы там были все втроем, я, К.,и Т. Сперва все было хорошо, но потом Т. увидел нас с К. вдвоем за ужином (он куда-то уезжал, потом вернулся): мы сидели рядом, держались под столом за руки и вообще вели себя как очень влюбленная парочка. И что было самое главное, он увидел, как она на меня смотрит (то, что я в нее влюблен, его вполне устраивало). И вот здесь его накрыло. К. с ним почти сразу поговорила, и они смогли это уладить, но это действительно серьезно его задело. На следующий день все было более-менее нормально, К. все время была с Т., мы с ней наедине почти не оставались, но в последний день фестиваля Т. заболел и остался на весь день в номере. А мы с К. провели, по сути, весь день вместе за спиной Т., что было не самым лучшим планом. В итоге его накрыло еще больше, и вот здесь уже всё вышло из-под контроля. Дело в том, что свободные отношения К. и Т. до этого момента включали в себя только секс. Если дело доходило до чувств, то они прекращали видеться со сторонними партнерами. Но теперь К. уже не хотела останавливаться.

(Из-за колпачков на К и Т у автора растет корона Спасателя. Кто это видит? Чем это чревато?)

В итоге всю следующую неделю К. и Т. очень много выясняли отношения. Т. качало из стороны в сторону, он то очень сильно злился, ревновал и ругался с ней, то наоборот преисполнялся любовью и стремился проводить с ней каждую свободную минуту. К. впервые серьезно и прямо ему сказала, что она считает, что она полиаморна, и что она хочет это исследовать. Мы с К. много говорили на эту тему после того, как я осознал, что сам полиаморен, много сверяли наши ощущения и мировоззрения, и она тоже это в себе увидела. Мы хотели вместе это исследовать, грезили о групповым отношениях. И для нее это очень важно, поэтому она очень активно защищала перед Т. наши с ней отношения, да и вообще свое будущее, по сути.

(С ростом короны Спасателя появляется и плохое Мы. Опишете?)

Через пару дней после фестиваля я написал Т., что хочу с ним поговорить напрямую, без К. Я не совсем понимал, что он думает, как себя чувствует, чего вообще хочет, и поэтому для меня сложно было спрогнозировать развитие ситуации, отслеживать изменения, да и вообще действовать самому. К., конечно, мне все говорила, но это была опосредованная информация, и Т. все равно оставался для меня черным ящиком. Видимо, я немного переоценил его хорошее отношение к себе, и недооценил его ревность и гордость, но он отказался «обсуждать мои с К. отношения». Сказал, что, во-первых, ему до сих пор плохо после того, как он видел нас вместе, а во-вторых изложил свое видение ситуации: одновременно есть двое отношений, мои отношения с К., и его отношения с К. И что их отношения не касаются меня, а мои отношения с К. – его, и что он во всем доверяет К., что она говорит и делает, и что это ее ответственность. Но что он хорошо ко мне относится, и благодарен за то, что я пошел на контакт. Черный ящик приоткрылся, и я увидел очень много боли и страдания.

(Он увидел боль и страдания адекватно?)

Т.к. он отказался со мной говорить, я решил хотя бы в сообщении написать самое главное, что хотел ему сказать: что я их обоих очень люблю и уважаю, что они самая счастливая пара, которую я видел, и что я не имею никаких злых намерений разрушить их брак, и что если возникнут серьезные проблемы, то я уйду сам. Мне представлялось важным сказать ему это, чтобы он почувствовал себя в большей безопасности и уверенности. И еще мне казалось, что несмотря на том, что наши отношения с К. – это основном ответственность самой К., моя доля ответственности во всем этом тоже есть, хотя бы потому что я все это начал, и потому что я влияю на К., и опосредованно через нее – на Т. тоже.

Я писал все это с очень тяжелым сердцем, и когда закончил, даже сам не поняв, почему, я заплакал. Понял только чуть позже: после того, как я написал, что уйду, у меня возникло очень сильное интуитивное ощущение, что именно так это однажды и случится, и что в итоге я потеряю К., а я очень сильно ее люблю и не хочу терять. Единственным жизнеспособным вариантом на будущее мне представлялись наши тройные взаимоотношения с Т., или хотя бы если бы он смог принять нас с К. Но первое теперь представлялось совершенно невозможным, а второе – практически невозможным. Меня потом еще сутки колбасило и периодически пробивало на слезы, что для меня вообще ни разу не характерно.

(Увы, наш бедный автор стал игрушкой в руках этой парочки. Однако сам он уверен, что доставляет страшную боль Т и любовные страдания К. Почему?)

На следующий день К. сказала, что все постепенно улучшается. И она с такой надеждой и уверенностью говорила про наше будущее, что я как-то ей доверился, и мне стало легче. К тому же, теперь уже от меня действительно практически ничего не зависело: я пытался что-то сделать, но мне отказали. Поэтому я просто решил расслабиться, и стало действительно легче. Правда, ощущение, что мы с К. можем расстаться в любой момент, не исчезло и по сей день. Это отразилось на моих чувствах в том числе: видимо, сработал какой-то защитный механизм, который немного уменьшил чувства, чтобы потом не было так же больно.

Еще через день мы с К. встретились лично, и она мне рассказала больше про их взаимоотношения с Т. Открылось очень много параллелей с моими взаимоотношениями с А.: если вместо Т. поставить А., а меня вместо К., – получится очень похожая история. Даже было удивительно, насколько одинаковы паттерны поведений.

Долгое время в их браке К. была на втором месте после Т. (она была целиком в семье и в работе), однако, когда у них начались свободные отношения, она раскрылась, стала гораздо более уверенной в себе и яркой (у нее произошло то же самое, что и у меня после расставания с А. – она стала самой собой), и на фоне этого Т. стал гораздо более неуверенным в себе, особенно, когда он видел ее с другими. У них тогда было много кризисов, из-за своей неуверенности в себе Т. пытался больше ее контролировать и ограничивать, ей переставало хватать свободы и личного пространства, они ссорились больше.

(Это очень важно. Свободные отношения пара начала практиковать, чтобы выйти из дисбаланса, и минусом в этом дисбалансе был не Т. А сейчас что у них?)

Т. очень сильно ее любит, и при этом находится в слиянии с ней в какой-то степени, она для него является всем миром, и поэтому он тоже хочет быть для нее всем. Не уверен, что вообще с кем-то это может получиться, но для К. это представляется тем более невозможным, потому что ей нравится разнообразие, разные занятия и разные люди. Но Т. пытается, очень много от себя требует, и, естественно, перегорает, становится еще более неуверенным, винит себя и т.п.

Для меня вообще было очень удивительно узнать, что он настолько неуверен в себе, на людях он, наоборот, выглядит очень уверенным. Еще у Т. проблемы с контролем эмоций, если что-то идет не так, он часто срывается на К. и на детях. И часто эмоционально закрывается во время проблем, так что до него не достучаться и не поговорить. Они из-за этого чуть не разошлись год назад, Т. закрылся на 2 недели, но потом он сменил психолога, дело наладилось, и последний год был очень хорошим. А здесь началось всё то же самое.

(В общем, свободные отношения для К – это возможность держать в тонусе Т, который без этого быстро “перегорает” и шатается. Но автор акцентирует почему-то на неуверенности Т, на его зависимости, хотя это плохо сочетается с его взрывным нравом и с танцами с бубном вокруг него)

К концу недели вроде стало получше. У нас на выходных было запланировано первое полноценное свидание с К. (мы несколько недель, собрав всю волю в кулак, героически удерживались от секса), у Т. должно было быть другое свидание в то же самое время.

(Апофеоз его плохого Мы. Почему оно нарастало?)

Я тогда вообще сомневался, стоило ли нам с К. встречаться, все выглядело слишком неустойчиво, и я был готов потерпеть еще, но К. слишком сильно хотела этой встречи, и вроде как Т. на тот момент был уже не очень против, ему стало лучше. В итоге мы провели замечательную ночь вместе с К., а вот у Т. все сложилось гораздо хуже…

Девушка по непонятной причине ему отказала, хотя она была сама изначально очень заинтересована. Вообще Т. очень красивый мужик, не думал, что у него могут возникнуть проблемы. В итоге он провел очень плохую ночь, не спал, и естественно, думал о нас с К. постоянно. Из плюсов, Т. встретил на той вечеринке других людей в свободных отношениях, поговорил с ними и вроде стал лучше понимать и воспринимать идею полиамории. Правда, когда К. позвонила ему днем на следующий день узнать, как все прошло у него, все оказалось очень плохо. Она потом перезвонила мне, мы проговорили час, у меня получилось ее успокоить и настроить на неагрессивное поведение в грядущем разговоре с Т., но в тот момент мы были готовы все прекратить. Мне было легче, я через это уже прожил после прямого контакта с Т., а вот для К. это было очень тяжело.

Но в итоге вечером они с Т. на удивление хорошо поговорили. Сперва он был закрыт, но К. проявила к нему много любви и нежности, и в итоге у него получилось быстро открыться, а она смогла его обнадежить и успокоить. Через день у него была сессия с психологом, и они решили там, что мы с К. встречаемся месяц, и по итогам этого месяца смотрим как Т. себя чувствует и делаем выводы. Это было сделано в основном с целью, чтобы не трепать нервы К. (да и Т. тоже), потому что Т. говорил об этом постоянно. По просьбе Т. мы с К. составили график свиданий, получилось примерно раз в неделю на ночь, и еще иногда на кофе. При этом Т. не хотел ничего обсуждать, он просто сказал ей «дай мне график, и всё».

(Как думаете, почему автор вместо своей жизни, своей работы, своих отношений и своего творчества, занят танцами с бубном вокруг Т вместе с К? Что его греет в этом, как думаете?)

Следующая неделя прошла более-менее спокойно. Несмотря на перепады, вроде бы постепенно становилось лучше. На выходных у нас был снова запланирован вечер с К., Т. в это время уезжал по работе (вообще у него должно было быть второе свидание с той же девушкой, но оно, само собой, отменилось). И тогда все прошло сравнительно безболезненно.

На этой неделе у них тоже были серьезные разговоры, и К. сказала ему, что не просто влюблена в меня, а действительно сильно любит (раньше она смягчала). После этого был небольшой кризис, когда мы снова были готовы все закончить. Т. тогда сказал, что должен взять себя в руки и сам выстроить заново свою жизнь, и при этом отдалился от нее. Вроде как хорошие слова, но тогда из его уст это прозвучало пугающе.

У меня была идея, чтобы К. меня сама бросила, пожертвовала нашими отношениями ради Т., и это показало бы Т., что он выиграл (ни для меня, ни для К. это не является конкуренцией, но он все видит именно так), а потом мы как-нибудь сошлись бы обратно в будущем, но К. не была готова настолько идти ва-банк. В итоге, все обошлось, и в следующие пару дней они снова сошлись и стали с любовью общаться.

На этих выходных мы с К. провели еще одну ночь вместе, но на этот раз Т. никуда не уезжал, у него не было свиданий, он просто оставался дома. И это было не лучшим планом, он чувствовал себя очень плохо и одиноко, когда он был один в их спальне, а мы в это же время были вместе с К.. Когда она вернулась утром домой, Т. уже практически собрал вещи и собирался уходить с обручальным кольцом. Был очередной тяжелый разговор, но у них получилось все уладить. По итогу, они договорились, что мы с К. видимся в 2 раза реже, и только когда он не дома, но, по крайней мере, мы можем пока сохранить отношения.

У К. на удивление хорошо получается балансировать между мной и Т. все это время. Мне часто кажется, что она немного перегибает палку, когда отстаивает наши отношения, но потом вроде все оказывается нормально. Лично я бы на уступки пошел раньше, но, похоже, она лучше чувствует границы. Как раз в уступках и была во многом моя проблема с А.: я ее жалел, уступал в спорах, или даже без споров, и в итоге отдал почти всю свою территорию.

Т. иногда спрашивает ее, есть ли возможность вернуться к старому варианту их отношений, но, кажется, точка невозврата уже пройдена. К. сильно и быстро меняется, она открыла в себе полиаморность, поняла, что она может любить одновременно и Т. и меня, она чувствует в себе много жизни и энергии и стала гораздо счастливее, чем раньше. Уйти сейчас обратно будет значить для нее похоронить часть себя (что она и делала 10 лет, когда была целиком погружена в семью и работу). Именно поэтому для нее так ценны отношения со мной: как и я, она открыла для себя новый мир. Но при этом проблема здесь для их отношений с Т. даже не во мне, а в К.: скорее всего, в будущем я буду являться просто частным случаем ее полиаморности. И перед ней сейчас стоит очень серьезное решение, что делать, если Т. не сможет принять ее полиаморию. Ни один из исходов не представляется хорошим: она не хочет терять ни меня, ни Т., ни свою семью, ни возможность быть собой.

Т. сказал недавно, что он тоже хочет попробовать для себя полиаморию. Я сомневаюсь, что для моногамного в любви человека возможно стать полиаморным, но, конечно, никто не может ему отказать в праве попробовать. Кто знает, может быть, это поможет ему лучше принять меня и К. Главное, чтобы это не привело к еще большему бардаку.

(Самое смешное, что автор разделяет полиаморность и полигамию, хотя разницы нет. Почему он разделяет, как думаете?)

Для меня К. очень дорога, и я не хочу ее терять. У нас с самого начала установился необыкновенный контакт, она очень хорошо меня понимает, и это не только про любовные отношения, но и вообще про жизнь в целом, про взгляды, про ценности, про идеалы. И это так прекрасно: ничего не скрывать, просто говорить правду, не боясь, что тебя осудят и вынесут мозг, и настолько удивительно и приятно, когда тебя поддерживают.

К. сама меня поощряла встречаться с кем-нибудь еще, понимая, что мне это сейчас надо и интересно. Правда, я пока решил сосредоточиться на работе, надо обустраивать свою дальнейшую жизнь, эмоций (что для меня самое главное) я получаю более чем достаточно в отношениях с К., а развлечься я и потом успею. В мои интересы действительно совершенно не входит, чтобы К. и Т. разошлись. Несмотря на всю силу чувств, я для себя это как серьезные отношения не рассматриваю. У нее своя семья, трое детей, у нас 10 лет разницы. Для меня это все по большей части игра и интересный опыт. Жаль, правда, что другие люди при этом страдают… У меня пока так и не получается найти баланс в любовной сфере между тем, как делать то, что я хочу, но чтобы другим от этого не было плохо.

Уважаемая Эволюция, есть ли (у нас троих) надежда на счастливое будущее?

(Нет, но хуже другое. Автор плохо рефлексирует СЗ К и его может ждать неприятный сюрприз. Какой? И в каком месте письма он вырастил такой большой ЗВ, что перестал рефлексировать рост СЗ? И почему?)

Надеюсь, что мое письмо покажется Вам интересным для разбора.

Прошу прощения, что оно снова очень длинное. Я честно сокращал, но всё кажется важным для полноты истории.

Спасибо за Ваше время и за то, что Вы делаете.

С очень большим уважением,

К.