 

Мнение: Вот тебе и макаронинки!

08.11.2024, 18:25, Разное
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Несмиян нарыл сообщение: “В Ростове-на-Дону бывшую сотрудницу ЦБ Елену Попову приговорили к 12 годам колонии из-за перевода семи тысяч рублей журналисту Аркадию Бабченко (в реестре иноагентов)” (тг-канал ЁЖ).

Совершенно поразительные, воистину конские сроки у нашего “правосудия”. Они еще и вломили Елене Поповой штраф (!!) – 500 тысяч рублей. Состав преступления – “открыто поддерживала Алексея Навального, включенного в перечень экстремистов и террористов”, “не скрывала проукраинскую позицию”. Словом, совершала классические “мыслепреступления” по Оруэллу.

Источник: Размышления вольного социолога


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