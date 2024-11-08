Мнение: Вот тебе и макаронинки!

Несмиян нарыл сообщение: “В Ростове-на-Дону бывшую сотрудницу ЦБ Елену Попову приговорили к 12 годам колонии из-за перевода семи тысяч рублей журналисту Аркадию Бабченко (в реестре иноагентов)” (тг-канал ЁЖ).

Совершенно поразительные, воистину конские сроки у нашего “правосудия”. Они еще и вломили Елене Поповой штраф (!!) – 500 тысяч рублей. Состав преступления – “открыто поддерживала Алексея Навального, включенного в перечень экстремистов и террористов”, “не скрывала проукраинскую позицию”. Словом, совершала классические “мыслепреступления” по Оруэллу.