Компьютерные корпуса с деревянной отделкой вышли на российский рынок

Компания AeroCool представила два деревянных компьютерных корпуса под брендом Formula V Line. Модель TimberLine T0 получила минималистичный дизайн, деревянную переднюю панель и поддержку материнских плат ATX. В комплекте идут четыре вентилятора диаметром 120 мм, а цена составляет 8000 рублей.

TimberLine T2 ориентирован на охлаждение, оснащён сетчатой панелью и поддерживает установку нескольких вентиляторов и жидкостного охлаждения. Он совместим с материнскими платами ATX и большими видеокартами. Корпус получит порты USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0 и выход для наушников. Ожидается, что TimberLine T2 поступит в продажу до конца ноября в чёрном и белом цветах. Его стоимость пока не сообщается.