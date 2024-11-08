 

Компьютерные корпуса с деревянной отделкой вышли на российский рынок

08.11.2024, 17:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания AeroCool представила два деревянных компьютерных корпуса под брендом Formula V Line. Модель TimberLine T0 получила минималистичный дизайн, деревянную переднюю панель и поддержку материнских плат ATX. В комплекте идут четыре вентилятора диаметром 120 мм, а цена составляет 8000 рублей.

TimberLine T2 ориентирован на охлаждение, оснащён сетчатой панелью и поддерживает установку нескольких вентиляторов и жидкостного охлаждения. Он совместим с материнскими платами ATX и большими видеокартами. Корпус получит порты USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0 и выход для наушников. Ожидается, что TimberLine T2 поступит в продажу до конца ноября в чёрном и белом цветах. Его стоимость пока не сообщается.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / «Выпьем и поговорим»: Трамп заявил, что планирует встретить Новый год в компании Путина и Зеленского

08.11 / Китайский марсоход нашел следы огромного древнего океана на Марсе

08.11 / В России впервые признали картину иноагентом

08.11 / Поселок на Камчатке накрыло пеплом после извержения вулкана Шивелуч

08.11 / Мнение: Подполковник Черкалин на фейсконтроле в чайхоне

08.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Анонс от Орбана

08.11 / Барнаул могут переименовать в Трампгород

08.11 / Евгений Цыганов воспитывает внука в трейлере продолжения народной комедии “Батя 2. Дед”

08.11 / Гарик Харламов получил права на легендарную песню Игоря Крутого

08.11 / Известный продюсер раскрыл гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика