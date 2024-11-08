 

В России впервые признали картину иноагентом

08.11.2024, 15:33, Разное
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Минюст внёс в список иностранных агентов картину «Черный квадрат» русского художника-авангардиста польского происхождения Казимира Малевича.

В сообщении ведомства говорится, что «невозможно установить, какие ценности автор пропагандирует в своём произведении», а «супрематизм не соответствует традиционным ценностям российского и советского искусства».

Пресс-секретарь Третьяковской галереи Борис Грибанов пообещал не вводить «каких-то заметных» ограничений для посетителей музея, которые захотят ознакомиться с картиной-иноагентом – в учреждении культуры уже подготовили информационный стенд о статусе полотна, а также обновили информацию на сайте.

– Также мы планируем ограничить доступ несовершеннолетних в зал, где пребывает иностранный агент, чтобы защитить их морально-нравственный облик, – сказал Грибанов.

По информации «Коммерсанта», в ближайшее время реестр иноагентов может быть пополнен «сотней-другой фильмов, книг и песен», а в перспективе статус может быть присвоен пословицам, фразеологизмам и даже отдельным словам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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