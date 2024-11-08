Мнение: Подполковник Черкалин на фейсконтроле в чайхоне

Город, названный в честь основателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского, очень благосклонно принял чекиста Кирилла Черкалина. Того самого экс-подполковника ФСБ, у которого в 2019 году обнаружили несколько кубометров денег – порядка 12 миллиардов в рублевом эквиваленте. А в 2021 году его приговорили к 7 годам колонии строго режима.

Но Дзержинский городской суд дважды проявил невиданный гуманизм к бывшему руководителю банковского отдела управления К ФСБ. В ноябре 2022 года суд заменил экс-чекисту колонию строгого режима на исправительные работы. А через 15 месяцев, которые Черкалин, судя по представленным документам, проработал в ресторане «Плакучая ива» и чайхоне «Тайгер», несмотря на возражения прокурора, тот же самый суд заменил исправработы на штраф в 500 тыс рублей. И уже в феврале 2024 года Черкалин вышел на свободу, недосидев больше двух лет и без того очень гуманного приговора.

Уже совсем скоро с Черкалина снимут судимость. Он сможет сменить имя-фамилию. Получит новый загранпаспорт. И никто ему не запретит улететь из России. Туда, где его, вполне возможно, приютит Валерий Мирошников. Бывший замглавы АСВ, покинувший Россию весной 2019 года, сразу после ареста Черкалина. Недавно как раз выяснилось, что у черкалинского друга Мирошникова есть свободные апартаменты с двумя спальнями и гостиной в жилом комплексе Citywalk Residential в Дубаях. Черкалин вполне может заняться преумножением активов Мирошникова, обнаруженных в Великобритании, Прибалтике, на Кипре. И других активов, пока еще не обнаруженных.

Если Черкалин улетит из России, вместе с ним покинут страну и тайна происхождения, найденных у него 12 миллиардов, и тайны Агентства страхования вкладов, и много других тайн.

Подробности освобождения Кирилла Черкалина и его возможном совместном с Мирошниковым бизнесе в России – в программе.

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