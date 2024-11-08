Барнаул могут переименовать в Трампгород

Городской совет Барнаула начал рассмотрение предложения инициативной группы граждан по переименованию столицы Алтайского края в Трампгород.

По мнению 200 барнаульцев, 45-й и 47-й президент США может стать фигурой, объединяющей россиян и американцев. Вместе с названием активисты предлагают изменить архитектурный облик Барнаула, сделав из него «алтайский Лас-Вегас».

– У меня уже есть готовые планы на руках: построим здесь башню Trump Tower и новый микрорайон Мар-а-Лаго, чтобы Дональду было комфортно. Можно даже Trump Square вместо площади Свободы. Готов выиграть тендер на строительство, если потребуется, – заявил директор строительной компании Арташес Газарян.

По итогам слушаний депутаты горсовета решили перенести обсуждение на 2025 год, а вот концерт в честь победы Трампа на выборах президента США, намеченный на 10 ноября, состоится в заранее оговоренные сроки.

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