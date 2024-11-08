 

Барнаул могут переименовать в Трампгород

08.11.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Городской совет Барнаула начал рассмотрение предложения инициативной группы граждан по переименованию столицы Алтайского края в Трампгород.

По мнению 200 барнаульцев, 45-й и 47-й президент США может стать фигурой, объединяющей россиян и американцев. Вместе с названием активисты предлагают изменить архитектурный облик Барнаула, сделав из него «алтайский Лас-Вегас».

– У меня уже есть готовые планы на руках: построим здесь башню Trump Tower и новый микрорайон Мар-а-Лаго, чтобы Дональду было комфортно. Можно даже Trump Square вместо площади Свободы. Готов выиграть тендер на строительство, если потребуется, – заявил директор строительной компании Арташес Газарян.

По итогам слушаний депутаты горсовета решили перенести обсуждение на 2025 год, а вот концерт в честь победы Трампа на выборах президента США, намеченный на 10 ноября, состоится в заранее оговоренные сроки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Мнение: Подполковник Черкалин на фейсконтроле в чайхоне

08.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Анонс от Орбана

08.11 / Евгений Цыганов воспитывает внука в трейлере продолжения народной комедии “Батя 2. Дед”

08.11 / Гарик Харламов получил права на легендарную песню Игоря Крутого

08.11 / Известный продюсер раскрыл гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак

08.11 / Глава Take-Two Зельник рассказал об оптимизации GTA VI для Xbox Series S

08.11 / Ксения Бородина приняла участие в реалити-шоу вместе с Николаем Сердюковым

08.11 / Госдума запретила россиянам смеяться над шутками иноагентов

08.11 / Филиппу Киркорову запретили посещать Молдову

08.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Контуры мирного плана Трампа-Вэнса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика