Гарик Харламов получил права на легендарную песню Игоря Крутого

На юбилейном концерте Игоря Крутого Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев выступили со своей группой и представили новую версию песни “Свадебные цветы”

Крутому настолько понравилось исполнение Харламова, что он позволил ему сделать собственную аранжировку к легендарному хиту. Азамат выразил признательность маэстро за предоставленную возможность и разместил в социальных сетях пост с благодарностью.

Стоит отметить, что жена Харламова Катерина Ковальчук недавно получила статус бабушки.