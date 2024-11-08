 

Гарик Харламов получил права на легендарную песню Игоря Крутого

08.11.2024, 12:05, Разное
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На юбилейном концерте Игоря Крутого Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев выступили со своей группой и представили новую версию песни “Свадебные цветы”

Крутому настолько понравилось исполнение Харламова, что он позволил ему сделать собственную аранжировку к легендарному хиту. Азамат выразил признательность маэстро за предоставленную возможность и разместил в социальных сетях пост с благодарностью.

Стоит отметить, что жена Харламова Катерина Ковальчук недавно получила статус бабушки.


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