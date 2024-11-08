Глава Take-Two Зельник рассказал об оптимизации GTA VI для Xbox Series S

Глава Take-Two Штраус Зельник заверил, что компания усердно работает над оптимизацией Grand Theft Auto VI для консоли Xbox Series S. Зельник подчеркнул, что Take-Two стремится поддерживать платформы, пользующиеся спросом у игроков.

Несмотря на слухи о переносе, релиз GTA VI по-прежнему намечен на осень 2025 года. По словам Зельника, игроки придут туда, где есть отличные продукты.

Take-Two также сообщила, что продажи Grand Theft Auto V превысили 205 миллионов копий за 11 лет, а общие продажи франшизы достигли 435 миллионов.