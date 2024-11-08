Ксения Бородина приняла участие в реалити-шоу вместе с Николаем Сердюковым

Известная телеведущая Ксения Бородина вместе со своим возлюбленным Николаем Сердюковым отправилась в Китай для участия в съемках реалити-шоу. Бородина попробовала себя в новом амплуа и стала одной из героинь проекта “Сокровища императора”.

По некоторым данным, Ксения и Николай снялись в нескольких эпизодах, но не смогли дойти до финала, так как их пребывание на съемках было непродолжительным. Интересно, что совместное участие в шоу стало символичным для пары, поскольку они познакомились на съемках другого реалити-шоу “Последний герой”, где Бородина была ведущей, а Сердюков – участником.