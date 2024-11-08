 

Госдума запретила россиянам смеяться над шутками иноагентов

08.11.2024, 9:33, Разное
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Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые призваны «привести букву закона в соответствие с запросом общества».

С 1 ноября 2024 года россиянам запрещается публично выражать «веселье, радость и удовольствие» на слова иностранных агентов.

Как подчеркнули в парламенте, только в этом году в Государственную думу поступило не менее 10 тысяч писем и телеграмм от граждан с просьбой ввести дополнительные ограничения против иноагентов и их сторонников.

– Нам пишут простые люди – учителя, врачи, рабочие, крестьяне. Все они требуют нещадно карать предателей, которые променяли интересы Родины на протухший западный паёк. Но если с иноагентами всё понятно, то с их сообщниками вопрос пока решён не до конца, – сказала депутат Ирина Яровая.

За смех над шутками иностранных агентов граждан будут привлекать к административной ответственности – штрафу от 50 до 100 тысяч рублей, либо обязательным работам до 300 часов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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