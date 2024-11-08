 

Филиппу Киркорову запретили посещать Молдову

08.11.2024, 8:45, Разное
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5 ноября вступило в силу решение суда Молдовы, запрещающее Филиппу Киркорову посещать страну. Теперь артист не сможет гастролировать или приезжать в Молдову как турист.

Адвокат певца Александр Добровинский назвал это решение незаконным и заявил, что оно будет обжаловано. По его словам, пока он не обсуждал этот вопрос с Киркоровым и не знает, будет ли артист возражать против запрета.

Ранее Киркорову уже запретили въезд в несколько других стран бывшего СССР.


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