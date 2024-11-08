Рупор кремлевской пропаганды: Контуры мирного плана Трампа-Вэнса

Контуры мирного плана Трампа-Вэнса

Через американские СМИ начали вбрасывать общие контуры предложений по завершению войны на Украине, которые исходят из окружения Трампа.

1. Остановка войны на текущей линии фронта с созданием некоей разделительной демилитаризованной зоной.

2. Фактические признание перехода под контроль РФ текущих контролируемых территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (без Херсона, Запорожья и западного Донбасса) без юридического признания их принадлежности России.

3. Отсрочка вступления Украины в НАТО на 20 лет.

4. Продолжение вооружения Украины после остановки боевых действий.

В текущих реалиях эти условия фактически означают, что РФ не достигнет целей СВО.

1. Актуальные условия – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области в их полных границах, то есть весь Донбасс, весь север Запорожья и город Запорожье, правобережная часть Херсонской области и город Херсон. Это то, что озвучивалось в июне. Сейчас условия, в связи с ситуацией на фронте будут еще хуже.

2. Предлагаемые условия не решают проблему затягивания Украины в НАТО и угрозы формируемой для России на территории Украины. Вместо прекращения втягивания Украины в НАТО лишь формальная отсрочка, а вместо демилитаризации – вооружение Украины.

3. Также эти условия не решают проблемы защиты прав русского и русскоязычного населения на Украине, денацификации и ее общей нейтрализации.

4. Также данные условия не решают проблемы легитимизации новых регионов страны, вопросов санкций и т.п.

В целом, условия эти выгодны США и Украине, которые позволят выиграть время, получить передышку для перевооружения и возобновления войны в любой удобный момент, с еще более активным вовлечением в нее НАТО.

Как уже не раз отмечали в Кремле, переговоры с США по Украине возможны, но лишь в случае решения системных вопросов неделимой международной безопасности. Озвученные условия мало что дают России и не позволяют достигнуть ключевых целей. Поэтому в таком виде предложения будут скорее всего отвергнуты.

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