Мнение «аналитика»: О новом «Стамбуле» Путина… Цели СВО достигнуты, пора кончать?

Оказывается, для мира во всём мире не хватало только одного. Чтобы белый цисгендерный мужчина победил темнокожую смешливую женщину. Как только это произошло на выборах в #США, все вдруг стали чисто миротворцами. Даже российский президент Владимир #Путин. Или — особенно российский президент Владимир Путин. И пока советники команды Трампа-Венса делают пробросы и вбросы, мониторя мировую реакцию, хозяин Кремля прёт буром, озвучивая свой «мирный план».

Можно сказать, новый старый мирный план, этакий «Стамбул+»:

1. #Россия готова к мирным переговорам по Украине… на базе «Стамбула» и реалий сегодняшнего дня;

2. #Украина снова становится нейтральной: без её нейтралитета трудно представить добрососедские отношений с ней у России;

3. Новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России;

4. Несмотря ни на что русский и украинский народы остаются братскими;

5. Урегулирование должно быть долгосрочным.

Как можно заметить, исчезло требование о «денацификации», допускается возможность новых референдумов на территориях новых регионов РФ (при условии, что они подтвердят итоги прошедших в 2022 году), ограничения на численность ВСУ явно не озвучиваются и могут вообще не войти в итоговый документ.

Надо заметить, что первые Стамбульские соглашения были в чём-то мягче: от Украины не требовалось признать все четыре «потерянных» к тому времени региона российскими (Крым — это вообще особая статья), и в принципе не исключалась последующая реинтеграция Донбасса в Украину уже в качестве полунезависимых республик. Зря, наверное, в Киеве их отвергли тогда?

А с новым «Стамбулом+» придётся согласиться?

И даже #санкции с России снять?

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