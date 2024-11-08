 

Мнение «аналитика»: О новом «Стамбуле» Путина… Цели СВО достигнуты, пора кончать?

08.11.2024, 3:10, Разное
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Оказывается, для мира во всём мире не хватало только одного. Чтобы белый цисгендерный мужчина победил темнокожую смешливую женщину. Как только это произошло на выборах в #США, все вдруг стали чисто миротворцами. Даже российский президент Владимир #Путин. Или — особенно российский президент Владимир Путин. И пока советники команды Трампа-Венса делают пробросы и вбросы, мониторя мировую реакцию, хозяин Кремля прёт буром, озвучивая свой «мирный план».

Можно сказать, новый старый мирный план, этакий «Стамбул+»:
1. #Россия готова к мирным переговорам по Украине… на базе «Стамбула» и реалий сегодняшнего дня;
2. #Украина снова становится нейтральной: без её нейтралитета трудно представить добрососедские отношений с ней у России;
3. Новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России;
4. Несмотря ни на что русский и украинский народы остаются братскими;
5. Урегулирование должно быть долгосрочным.

Как можно заметить, исчезло требование о «денацификации», допускается возможность новых референдумов на территориях новых регионов РФ (при условии, что они подтвердят итоги прошедших в 2022 году), ограничения на численность ВСУ явно не озвучиваются и могут вообще не войти в итоговый документ.

Надо заметить, что первые Стамбульские соглашения были в чём-то мягче: от Украины не требовалось признать все четыре «потерянных» к тому времени региона российскими (Крым — это вообще особая статья), и в принципе не исключалась последующая реинтеграция Донбасса в Украину уже в качестве полунезависимых республик. Зря, наверное, в Киеве их отвергли тогда?

А с новым «Стамбулом+» придётся согласиться?

И даже #санкции с России снять?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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