Рупор кремлевской пропаганды: 107-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции

Сегодня 107-я годовищна Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Эта революя коренным образом изменила Россию и весь остальной мир, а ее последствия ощущаются до сих пор.

Сам ход истории доказал, что за прошедшие 100 лет капитализм оказался не в состоянии решить коренные проблемы стоящие перед человечеством.

Особенно хорошо это стало видно после уничтожения СССР и краха проекта западного неолиберального глобализма.

Можно убить человека или уничтожить страну, но нельзя уничтожить идею, поэтому борьба социализма против капитализма никуда не исчезла, а наиболее сильной экономикой мира сейчас является страна придерживающаяся в свой основе социалистических принципов управления.

С праздником, товарищи! С Днем Великого Октября!

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