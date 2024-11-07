 

Рупор кремлевской пропаганды: 107-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции

07.11.2024, 23:00, Разное
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Сегодня 107-я годовищна Великой Октябрьской Социалистической Революции.
Эта революя коренным образом изменила Россию и весь остальной мир, а ее последствия ощущаются до сих пор.
Сам ход истории доказал, что за прошедшие 100 лет капитализм оказался не в состоянии решить коренные проблемы стоящие перед человечеством.
Особенно хорошо это стало видно после уничтожения СССР и краха проекта западного неолиберального глобализма.
Можно убить человека или уничтожить страну, но нельзя уничтожить идею, поэтому борьба социализма против капитализма никуда не исчезла, а наиболее сильной экономикой мира сейчас является страна придерживающаяся в свой основе социалистических принципов управления.

С праздником, товарищи! С Днем Великого Октября!

Источник: Colonel Cassad


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