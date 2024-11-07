Мнение «аналитика»: О невероятном и немыслимом… Вы думали когда-нибудь увидеть ТАКОЕ?

Я, так и правда, хоть не вчера родился и не с Луны свалился, не предполагал, что когда-нибудь до этакого доживу. Спасибо старине Донни за этот восхитительный перформанс. Любо-дорого посмотреть! И я сейчас не о том, что он стал первым за почти полтора века, кто смог вернуться в президентское кресло #США после проигранных предыдущих выборов (и получил два «президентских» номера в истории).

Нынешнее шоу — просто пир духа…

Мастер-класс политической акробатики с переобуванием на лету показывает нам Старый Свет. Эталон лицемерия и гибучести. Как в «Совке» каком-нибудь, когда смена лица начальствующего влекла за собой крутейшие чудеса на виражах. Когда совершенно искренне осуждалось то, что раньше превозносилось, и наоборот.

Теперь мы видим, как первые лица Европы, ещё недавно называвшие Дональда Трампа «фашистом», хором поют ему осанну в поздравлениях с избранием. Как заверяют в своей лояльности «отморозка», от которого прежде морщили нос. И как торопятся сдать друг дружку победителю. Тот же Эмманюэль Макрон, ранее призывавший ЕС объединиться перед лицом возможного возвращения Трампа в Белый дом, теперь сияет от счастья, поскольку The Donald пообещал ему «вместе работать над возвращением мира и стабильности». А британский премьер-министр Кир Стармер, который недавно посылал команду британских политтехнологов на помощь Камале Харрис, теперь с нетерпением ждёт возможности стоять плечом к плечу с её более удачливым соперником на выборах.

Ну чистый «1984-й» с его двоемыслием. Или там позднесоветский «Дракон» Шварца с незабываемым диалогом:

— Вы не скажете, что происходит там, наверху? Я последнее время стал плохо видеть.

— Сегодня каждый сам за себя решает, что он видит.

— Злые языки говорят, что господин Дракон потерял голову.

— А вы что говорите?

— Мы говорим, что Дракон освободил от военной службы одну свою голову по состоянию здоровья, идя навстречу её же пожеланиям.

Также доставляет, что европейские министры, клеймившие позором венгерского премьера Виктора Орбана за «порочные контакты с Путиным и Трампом», теперь выстраиваются в очередь, чтобы пожать ему руку и восхититься политической дальновидностью. Ну и особенно смешна суетливость маленького человечка в потной фуфайке цвета хаки, прежде раболепствовавшего перед Джо Байденом, затем перед Камалой Харрис, а нынче бросившегося вербально и орально вылизывать сапог новому хозяину в Вашингтоне.

Российский президент Владимир #Путин, единственный из ведущих мировых лидеров, кто не стал спешить с поздравлениями «другу Дональду», смотрит на всю эту суету с недоумением.

Но есть в этом и нечто хорошее. Единожды начавшись, Оруэлл непременно продолжится. И вскоре выяснится, что «Океания никогда не воевала с Остазией», #Россия преследовала цель установления прочного и справедливого мира на Донбассе, а #Украина сама виновата ибо «спровоцировала».

Как скоро нечто подобное мы услышим из уст европейских переобувальщиков на лету?

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